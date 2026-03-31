La Justicia de Río de Janeiro resolvió este lunes concederle un habeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, quien estaba acusada de injuria racial en Brasil, y la autorizó a regresar a la Argentina tras más de dos meses bajo restricciones judiciales.

Brasil le otorgó el habeas corpus a Agostina Páez y podrá regresar al país

La decisión fue tomada por el desembargador Luciano Silva Barreto, de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, y revierte el fallo de primera instancia que mantenía a la letrada bajo estrictas medidas en territorio brasileño.

Levantan restricciones, pero con condiciones

El fallo establece que Páez podrá recuperar su libertad de movimiento una vez que cumpla con el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos —unos 20.000 dólares—. Tras ello, se procederá al retiro de la tobillera electrónica, la devolución del pasaporte y la autorización para salir del país.

Además, la abogada deberá mantener actualizados sus datos personales y responder a todas las notificaciones judiciales mientras avance la causa.

Páez había sido denunciada por presuntos gestos de contenido racista hacia empleados de un bar en Río de Janeiro, lo que derivó en su imputación. Desde entonces, permanecía en Brasil bajo medidas cautelares.

En una audiencia reciente, la acusada reconoció su conducta, pidió disculpas a los damnificados y acordó una reparación económica que, según trascendió, rondaría los 150.000 dólares.

La Cámara consideró que las restricciones impuestas ya no tenían sustento procesal suficiente y que se habían transformado en una limitación indebida de su libertad, por lo que resolvió habilitar su regreso al país.

No obstante, la causa por injuria racial continuará su curso en la Justicia brasileña, y Páez deberá responder ante el proceso, aunque ahora podrá hacerlo desde la Argentina.

La resolución marca un giro en el caso, que generó repercusión tanto en Brasil como en el ámbito jurídico argentino.