Investigan inconsistencias en la compra del departamento de Adorni en Caballito

El fiscal Gerardo Pollicita pone la lupa en el valor declarado del inmueble y en el préstamo otorgado por las vendedoras, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El fiscal Gerardo Pollicita avanzó sobre una de las líneas de investigación en la causa que analiza un eventual enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El foco está puesto en la operación de compra de un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

De acuerdo a la escritura traslativa de dominio, el inmueble fue adquirido por 230 mil dólares. En ese documento figuran como compradores Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quien además es copropietaria. Del total, 200 mil dólares habrían sido financiados por las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años.

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La modalidad de la operación no es el único aspecto bajo análisis. Según se informó previamente, esa misma propiedad había sido ofrecida en febrero de 2024 a 340 mil dólares a través de la inmobiliaria Rucci.

La compra, en tanto, se concretó en noviembre de 2025, lo que abre interrogantes sobre la diferencia de 110 mil dólares entre el valor de publicación y el precio declarado en la escritura.

En ese contexto, el fiscal dispuso medidas de prueba para profundizar la investigación. Entre ellas, el envío de un oficio a la inmobiliaria interviniente y la citación a prestar declaración testimonial tanto a las anteriores propietarias como a la escribana que certificó la operación, quien también participó en la adquisición de otra propiedad en el country Indio Cuá.