El ministro de Educación de Santa Fe aportó definiciones tras el ataque en San Cristóbal. Señaló que no hubo intervenciones socioeducativas previas y que el caso no se originó en un conflicto escolar.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, se refirió a la situación del adolescente que protagonizó el ataque en San Cristóbal y aseguró que “no registra antecedentes en el sistema educativo”, al tiempo que subrayó que no existieron intervenciones socioeducativas a lo largo de su trayectoria escolar.

“Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad”, expresó el funcionario, al indicar que parte de la información continúa en análisis.

En esa línea, remarcó que el agresor atravesaba “una situación del ámbito privado muy compleja”, aspecto que forma parte de la investigación en curso. A su vez, sostuvo que “no se trataba de un conflicto intraescolar”, aunque evitó conclusiones definitivas mientras avanzan las actuaciones.

Goity también enfatizó la necesidad de un abordaje integral del caso y señaló que se trabaja de manera articulada con distintas áreas del Estado. “Esto es algo que nos atraviesa y que debe ser tomado de manera transversal, con la complejidad y profundidad que tiene”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, acompañó las declaraciones y destacó el respaldo del Gobierno provincial a la familia de la víctima y a la comunidad. “Estamos en contacto con los padres y sabemos que no hay palabras ni actos que puedan remediar esta pérdida. Estamos para acompañar”, sostuvo.

Finalmente, indicó que, por su edad, el agresor es no punible bajo la legislación vigente, y que se buscará brindar “la máxima contención posible” dentro de ese marco legal.