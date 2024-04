Bregman a Milei: "Parecías un gatito mimoso del poder económico y lo sos; la casta está feliz"

El presidente Javier Milei fue entrevistado en el programa que Alejandro Fantino en Neura y a la hora de hablar sobre la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, respondió que le parecía “simpática” y que consideraba que, tanto ella como Romina Del Plá, eran “coherentes” en su accionar.

La legisladora no tardó en responderle y, desde su cuenta personal de X, escribió: “Vos también sos coherente, Javier. Parecías un gatito mimoso del poder económico y lo sos. La casta está feliz”.

La respuesta de Bregman estuvo vinculada a la ratificación del beneficio que tiene, para Milei, permitir el desarrollo de una base militar estadounidense en el sur de nuestro país.

“Mi aliado es Estados Unidos, sean demócratas o republicanos. El otro día tuvimos el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años porque, al hacer una base en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para pensar la recuperación de las Islas Malvinas”, aseguró Milei.

Días atrás, Bregman había dado su parecer al ver al Presidente reunido con funcionarios y militares estadounidenses con el objetivo claro de reforzar las relaciones entre ambos países.

“Lo único que queda claro, es que le gusta ser títere de Estados Unidos y su Comando Sur, formador de genocidas y saqueadores”, sentenció Bregman.

En la entrevista con Fantino, Milei también hizo referencia, no sólo a la diputada del FIT, sino a todos los legisladores que conforman el sector de la izquierda en el Congreso de la Nación.

“Al bloque de la izquierda lo tenía al lado mío. Estaban Romina Del Pla, Del Caño, Bregman y Vilca. De Romina del Pla yo no comparto nada, pero no diría que no le carbura el bocho. Yo tengo definido como pienso y si creo que todos lo que piensan distinto a mí son unos idiotas, el idiota soy yo”, concluyó el Presidente.

Con información de elDiarioAr