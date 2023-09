Brenda Uliarte confesó que Milman pagaba para acosar a Cristina

Detenida hace más de un año y rumbo a juicio oral acusada de ser coautora del intento de asesinato de Cristina Kirchner, Brenda Uliarte decidió finalmente hablar. No lo hizo ante los jueces del Tribunal Oral Federal que encabezarán el debate. Tampoco ante la jueza María Eugenia Capuchetti ni el fiscal Carlos Rívolo, que ya dieron por cerrada la investigación sobre ella.

Lo que hizo la joven fue presentar un escrito de ampliación de indagatoria en donde buscó despegarse de su ex pareja, Fernando ‘Nando’ Sabag Montiel, el hombre que apuntó a la vicepresidenta con un arma de fuego e intentó disparar.

Uliarte dijo ahora que nunca creyó que su ex pareja fuera a concretar el ataque y que incluso ella intentó frenarlo pero no pudo. Describió además a Sabag Montiel como un golpeador y manipulador, y lo vinculó a la agrupación Revolución Federal y al diputado del PRO Gerardo Milman, apuntado en la llamada “pista Casablanca”.

MILMAN PAGABA POR HACER ESCANDALOS

El abogado Carlos Telleldín, que horas antes de que la causa se elevara a juicio oral asumió la representación de la mujer, ya había adelantado hace casi un mes que su clienta iba a denunciar que un allegado de Milman le pagó para participar de movilizaciones contra la vicepresidenta en la puerta de su casa. Según su versión, le dieron seis mil pesos por cada marcha. Esa declaración se formalizó ahora en el escrito judicial que fue presentado con el asesoramiento de la abogada Sabrina Burrueco Mansilla.

“Yo no sé por qué ‘Nando’ hizo esto, pero sí sé que él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo. Claramente alguien está atrás. Yo nunca vi a Milman pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner. A ver. Yo no digo que financiaron el atentado pero sí financiaban para agitar y armar quilombo. Y (el jefe de los copitos preso Nicolás) Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a ‘Nando’ porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay peso pesados”, afirmó.

Uliarte denunció que escuchó a su ex pareja hablar antes del atentado con “una tal Carolina” y que cuando ella le pidió explicaciones le dijo que era “la secretaria de un amigo” y le pidió que no “rompiera” con sus celos. La secretaria de Milman que estuvo en el bar Casablanca, donde al diputado supuestamente lo escucharon anticipar 48 horas antes el atentado, se llama Carolina Gómez Mónaco.

A lo largo de cuatro páginas subidas al expediente ante el TOF 6, el escrito se inicia así: “Quiero empezar contando mi relación con Nando. Mucha gente dice que yo lo re conocía y no es así. Juntos en pareja estábamos hace re poco. De echo (sic) antes de estar con él, en mayo estuve con Eduardo Prestofelippo (El Presto) y yo estaba re enganchada con él. También estuve con otras personas y ni bola le daba a Nando”.

Brenda precisó que si bien conocía a Sabag hacía bastante tiempo, comenzaron a salir un mes y medio antes del atentado a CFK. Lo describió como “una persona con mucho conflicto, de personalidad bipolar” y aseguró haber sufrido “hechos de violencia de género” con él. Incluso aseguró que si revisan su celular van a ver fotos suyas golpeada.

“Hoy estoy viviendo un infierno por él y sus decisiones”, dijo. Uliarte aseguró que “Nando” tiene “un buen discurso”, es “muy manipulador” y él está escribiendo desde la cárcel “cosas que no fueron” y los “copitos” están de su lado.

“Es la primera vez que estoy presa. Es un infierno. Nunca tuve un problema y me costó muchísimo poder hacer esta declaración”, concluyó Brenda, quien además criticó a su defensor oficial y dijo que no confiaba en él; “por eso nunca me animé a hablar. Ahora me siento contenida y psicológicamente más estable. Espero que se sepa la verdad de todo porque soy inocente de lo que me acusan”.

