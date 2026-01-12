Brigadista de Lago Puelo lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras

La emergencia ígnea que atraviesa la Comarca Andina dejó una de sus consecuencias más dramáticas: un brigadista voluntario resultó gravemente herido mientras combatía el fuego y debió ser trasladado de urgencia a Bariloche para recibir atención especializada.

Se trata de Manuel Hidalgo, vecino de Lago Puelo, quien sufrió quemaduras severas durante las tareas para contener el avance de los incendios en la zona de El Hoyo y Epuyén. Tras un primer ingreso al Hospital de El Bolsón el sábado por la tarde, los médicos resolvieron su derivación inmediata al Hospital de San Carlos de Bariloche, donde permanece internado en terapia intensiva.

La directora del hospital de El Bolsón, Dina Lavesini, confirmó que el brigadista ingresó en estado delicado y que, debido a la complejidad de las lesiones, fue necesario su traslado a un centro de mayor complejidad. Desde el ámbito sanitario indicaron que su evolución será evaluada hora a hora.

De acuerdo a lo informado por familiares y allegados, Hidalgo presenta quemaduras en alrededor del 20 por ciento de su cuerpo y además tiene comprometidas las vías respiratorias, lo que agrava su cuadro y exige cuidados intensivos.

El brigadista habría quedado atrapado por el fuego mientras trabajaba en uno de los sectores más castigados por el avance de las llamas en la Comarca Andina, en un contexto de viento cambiante y alta peligrosidad para los equipos de emergencia.

En las últimas horas comenzó a circular un pedido de solidaridad para acompañar a Manuel y a su familia, que debió trasladarse de urgencia a Bariloche para permanecer junto a él.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo a través de MercadoPago al alias jazminlagopuelo, a nombre de Jazmín Hidalgo, para afrontar gastos de traslado, estadía y necesidades vinculadas a esta difícil situación.