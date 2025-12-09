Brilla en la costanera el árbol de Navidad

En la noche del lunes, la municipalidad de Caleta Olivia realizó el tradicional encendido del árbol de navidad en la zona costanera.

Centenares de vecinos de todas las edades que compartieron el evento que también contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo e integrantes del gabinete municipal, fortaleciéndose el sentido de comunidad en un espacio emblemático de la ciudad.

La subsecretaria de Cultura, Dana Moreno, agradeció el acompañamiento de la comunidad en una jornada en la que las condiciones del tiempo propiciaron el encuentro de las familias en la costanera.

Por su parte, el jefe comunal aludió a la necesidad de profundizar los valores de la solidaridad, la unidad y la armonía, especialmente en un contexto social y económico complejo, puntualizando que “hoy más que nunca necesitamos encontrarnos, acompañarnos y sostenernos como comunidad”.

El encendido del árbol que simboliza el inicio de las celebraciones de fin de año generó un clima de emoción y encuentro entre las familias que se hicieron presentes, reafirmando el compromiso del municipio de seguir promoviendo actividades que fortalezcan los lazos sociales y el espíritu comunitario.

Desde el Ejecutivo Municipal se agradeció la participación de cada vecino y vecina que se acercó a compartir este momento especial para la ciudad.