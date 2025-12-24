Brindis y entrega de bolsones navideños

El personal administrativo y operativo de todas las direcciones de la comisión de fomento de Cañadón Seco compartió a mediodía del martes el tradicional brindis de fin de año, en un marco de compañerismo. Además, recibió bolsones navideños conteniendo veintiún productos de primera calidad durante el fraternal encuentro que tuvo lugar en el salón comunal.

En la ocasión, el flamante presidente de la comuna, Gabriel Galarza pronunció un mensaje de reflexión, resaltando el importante rol que cumple cada trabajador y trabajadora en favor de toda la comunidad, subrayando la necesidad de mantenerse unidos en razón de los tiempos de crisis económica que afronta todo el país y la provincia, de los cuales Cañadón Seco no está exento.

No olvidó mencionar a quien lo antecediera en el cargo, Jorge Soloaga, señalando que su recuerdo permanecerá en la memoria de todos los vecinos porque marcó una indeleble impronta de trabajo mancomunado y progreso de la localidad pese a las adversidades con las que tuvo que lidiar.

Por otra parte, Galarza resaltó que el bolsón navideño que se viene entregando desde hace varios años no solo representa un gesto político e institucional, sino también una muestra de afecto, sobre todo en momentos que los costos de los productos son elevados y la gente necesita tener una mesa digna de Navidad.

En ese sentido se hizo eco de las situaciones de apremios que sufren muchas familias cuando al llegar las fiestas no tienen mucho para compartir, algo que algunas veces también a él también le ocurrió y por ello valoró toda vez que en su vida apareció una mano solidaria y sintió una gran emoción, como la también hoy le tocaba protagonizar.

“Por eso digo, la comuna no entrega una simple bolsa de mercadería, sino que la misma representa compromiso, esfuerzo, dedicación, trabajo de cada uno de uds. y de nosotros como dirigentes”, puntualizó.