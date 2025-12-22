Inauguran la nueva pista del aeropuerto de Río Gallegos

El gobernador Claudio Vidal participó este lunes de la inauguración de la nueva pista del aeropuerto de Río Gallegos, obra ejecutada por la empresa Aeropuertos Argentina.

Las tareas se extendieron por 113 días y demandaron una inversión de más de 30 mil millones de pesos ya que también comprendieron el balizaje y calles de rodaje, garantizando estándares de seguridad y continuidad operativa por los próximos 20 años

El mandatario estuvo acompañado por miembros de su gabinete, en tanto que la comitiva de Aeropuertos Argentina estuvo liderada por el gerente general de la Unidad de Negocios Este, Estanislao Alemán, asistiendo además el diputado nacional santacruceño por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, aunque los mismos no son citados en el parte central oficial del gobierno provincial.

Previo al inicio de la ceremonia, los presentes tuvieron la oportunidad de presenciar la llega de un vuelo sanitario a cargo de un avión de la provincia de Santa Cruz.

Posteriormente se proyectó un video y se dio a conocer detalles de la obra y el trabajo que implicó la construcción de la nueva pista del aeropuerto de la capital provincial.

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal destacó que este es un momento importante no solamente para los vecinos de Río Gallegos, sino también para quienes llegan hasta la capital provincial para viajar a otros destinos.

“Esta obra fue muy criticada al comienzo y creo que fue de manera muy equivocada porque me parece que la misma suma a la infraestructura que necesita la provincia para resolver algunas cuestiones de conectividad. Así que quiero felicitar a todos los que hicieron posible que la obra se comience y se termine en tiempo y forma”, puntualizó.