Gadano celebró inauguración de la pista del aeropuerto de Río Gallegos

La senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano, celebró la inauguración de la renovada pista del Aeropuerto Internacional Piloto Civil “Norberto Fernández” de Río Gallegos.

La estratégica obra pública de gran envergadura demandó 113 días de trabajo y una inversión de más de 30 mil millones de pesos, por lo cual le legisladora valoró su importancia y la labor conjunta de distintos sectores que para iniciar y concluir los trabajos en tiempo y en forma

En este contexto destacó la decisión política del Gobierno Provincial para priorizar la obra pública como herramienta de desarrollo, integración y mejora de la calidad de vida de los santacruceños.

“La puesta en funcionamiento de esta nueva pista es una noticia muy importante para toda la provincia”, expresó.

La senadora también subrayó el impacto positivo que esta obra tendrá en áreas sensibles como la salud, destacando la relevancia del aeropuerto para los vuelos sanitarios y la derivación de pacientes, así como su aporte al turismo, la producción y la integración territorial.

“Santa Cruz necesita obras que miren al futuro y resuelvan problemas concretos. Esta inauguración va en ese sentido y beneficia a miles de vecinos”, señaló.

Finalmente, felicitó al gobernador Claudio Vidal, a los equipos técnicos, a los trabajadores y a los organismos involucrados por haber concretado la obra.

“Cuando hay planificación, compromiso y voluntad política, la obra pública se transforma en una herramienta real de crecimiento y desarrollo para todos los santacruceños”, concluyó.

Fuente: Prensa senadora Gadano