Homenaje a trabajadores pioneros del petróleo

La conmemoración del Día Nacional del Petróleo, a 118 años del descubrimiento del oro negro acontecido el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia, tuvo especiales connotaciones en Cañadón Seco.

La retirada de YPF de los yacimientos convencionales generó sentimientos encontrados en los actos organizados el sábado por la comisión de fomento de la localidad santacruceña cuya historia también está estrechamente ligada a la industria de los hidrocarburos.

Cañadón Seco fue declarada en 1988 como Capital Provincial del Petróleo por la Legislatura, teniendo en cuenta que en inmediaciones de su casco urbano se hizo el primer descubrimiento del petróleo en territorio santacruceño, acontecimiento ocurrido el 26 de junio de 1944 cuando el equipo Rotary 23 de la YPF plenamente estatal perforaba el Pozo de Observación Nº 12.

Precisamente en ese lugar, donde ahora existe un monumento, a mediodía del sábado y bajo adversas condiciones climáticas, autoridades de la comuna, junto a grupo de vecinos e invitados especiales, rindieron sentido homenaje a los pioneros ypefianos.

Posteriormente, en el acceso al monumento, se inauguró nueva cartelería alusiva al Pozo 012 y una réplica a escala del Rotary 23 (foto).

“Fue una jornada cargada de emoción y sentimientos encontrados, marcada por la retirada de YPF de las áreas convencionales de la zona norte pero también por la firme convicción de mantener en alto nuestra identidad”, expresaron las autoridades de la renovada comisión de fomento.

El homenaje se hizo extensivo a todos los trabajadores petroleros y vecinos del ámbito ypefiano, reivindicando especialmente a los ilustres de la localidad, como Antonio Gonzáles, Pablo Mykietyn y Luis Lavado.

De manera puntual, el nuevo presidente comunal, Gabriel Galarza, brindó también un reconocimiento especial a los trabajadores de la Dirección de Servicios que con compromiso y ardua labor realizaron el monumento, tratándose de Fernando Carrizo, Guillermo Ibáñez, Cristian Veleizán, Víctor Hugo Veleiz-an, Nicolás Ruiz, Miguel A. Martel, Gabriel Chacoma, Facundo Cides y Antonio Gordillo.

Asimismo, la comuna agradeció profundamente el trabajo del artista metalúrgico Carlos Miranda, como así también la colaboración de Miguel Romero de Vialidad Provincial y de las empresas Geovial, Cerro Dragón, y CAM, cuyo acompañamiento fue clave para concretar este homenaje.