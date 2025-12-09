Cierre anual de los Talleres Culturales en Cañadón Seco

El cine comunal de Cañadón Seco estuvo colmado de público en la tarde noche del lunes, al realizarse la ceremonia de cierre anual de las actividades de los Talleres Culturales impulsados por la comisión de fomento.

En ese marco se vio reflejado el esfuerzo, la dedicación, el talento, los logros alcanzados y el compromiso de superación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que, guiados por sus profesores, integran los talleres de Guitarra, Batería y Canto; Inglés; Orquesta Infanto Juvenil; Multitécnica; Costura y Customización de Prendas; Danzas Contemporáneas y Clásicas; Malambo y Folclore; y Ritmos Adultos y Danzas Urbanas.

Los alumnos estuvieron acompañados por sus profesores y profesoras y recibieron presentes recordatorios por parte de las autoridades comunales, encabezadas por el director general a cargo de la comuna, Carlos Lisoni, y el flamante jefe comunal, Gabriel Galarza, quien asumirá formalmente funciones este miércoles.

El escenario estuvo convenientemente adornado para el importante evento e incluso en el hall de ingreso se expuso un taller navideño con adornos diseñados con materiales reciclables por parte de las alumnas que dirige la profesora Juana Almeyra.

En la apertura se destacó que los talleres culturales fueron creados por quien fuera el jefe de la comuna, Jorge Marcelo Soloaga (fallecido a principios de mayo de este año), en el marco de una política de orden cultural “orientada a mantener y transformar día a día el bienestar de nuestra comunidad”.

Pese a la “irreparable pérdida de quien fuera el impulsor de esta y otras iniciativas para la transformación y progreso del pueblo, su equipo de gestión mantuvo firme el legado”, se destacó.

Por ello, la ceremonia de cierre 2025 de los Talleres Culturales constituyó un homenaje a su memoria, “en la incesante lucha de lograr una comunidad más equitativa, inclusiva y participativa, en la cual cada vecino y vecina, sin importar la edad, pueda contar con un espacio donde pueda desarrollarse y aportar lo mejor de sí mismo”.

“Para lograrlo –se destacó en el acto-, la educación, la cultura y el compromiso de todos se entrelazan de manera indisoluble, creando una base sólida para el fortalecimiento de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos a través de diferentes disciplinas”, en este caso referenciadas en los Talleres Culturales.