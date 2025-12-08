Pasó el festival "Cañadón Cultura y Tradición"

Con gran participación de la comunidad, Cañadón Seco celebró en la noche de sábado la 14° edición del Festival “Cañadón, Cultura y Tradición”.

El encuentro popular tuvo lugar en el Parque “Tomás Catillo” con una gran afluencia de público que disfrutó de una noche de espectáculos artísticos. El escenario principal reunió a artistas regionales que desplegaron su talento ante un público diverso, mientras que emprendedores, manualeros y un amplio patio gastronómico ofrecieron propuestas para disfrutar en familia y con amigos, consolidando un agradable clima festivo.

Desde la comuna de Cañadón Seco destacaron el acompañamiento de los vecinos y vecinas, y remarcaron la importancia de este evento como espacio para fortalecer la identidad local y el sentido de comunidad.