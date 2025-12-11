Galarza asumió la jefatura de la comisión de fomento

El flamante presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, asumió formalmente funciones el mièrcoles prestando juramento ante la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

“Ante Dios, mi familia y mi pueblo, sí juro” fue la fórmula que utilizó en la ceremonia institucional celebrada en el Cine Comunal, cuyas graderías estuvieron colmadas de vecinos, familiares, autoridades provinciales y de otras comunas, como así también de referentes de la Policía Provincial, Prefectura Naval, del cuerpo de Bomberos y dirigentes de varios gremios.

Entre los funcionarios provinciales también se encontraban el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes; el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos y el secretario de Estado, Mauro Zabala .

Los mismos se ubicaron junto al intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo y los jefes de las comisiones de fomento de Koluel Kaike y de Lago Posadas, Tomás Cabral y Rubén Guzmán, de manera respectiva, además del delegado de la comuna de Jaramillo y Fitz Roy, Camilo Páez.

Galarza tiene 43 años, es referente del Partido Justicialista y se impuso por amplio margen de votos en las elecciones del 26 de octubre que se realizaron de manera simultánea con las parlamentarias nacionales.

Su mandato se extenderá por dos años para completar el periodo de gestión institucional que quedara vacante por el fallecimiento de Jorge Marcelo Soloaga,

En la ocasión también se dio complimiento al artículo 88 de la Ley 55 de Municipios, por la cual Galarza designó y tomó juramento al ingeniero Carlos Lisoni como secretario general y a Noelia Astoreca como tesorera, procediendo además a entregar resoluciones a los restantes integrantes de su equipo de gobierno con el rango de directores, quienes en su mayoría ya venían cumpliendo los cargos asignados.

RESPONSABILIDADES

Y DESAFIOS

Al hacer uso de la palabra, Galarza dijo en principio que “hoy es un día profundamente especial que quedará grabado en mi corazón, en mi memoria y, humildemente, espero que igualmente quede en la historia viva de nuestro querido pueblo”.

Señaló luego que asumía la enorme responsabilidad de conducir los destinos de su comunidad con fe y con la ayuda de Dios, pero también “con un equipo de gestión comprometido, con la historia de nuestras familias y con el legado de los pioneros que abrieron caminos entre el viento y el frío”.

En esa misma línea resaltó que llegaba “con la fuerza de cada trabajador y trabajadora del petróleo que forjaron sus manos la identidad de este suelo”, sumando a ello la esperanza de cada niño, niña, adolescente, joven y adulto que sueñan con un futuro mejor para la localidad, sin olvidar el legado de “un hombre que marcó el rumbo de esta comunidad, nuestro compañero Jorge Soloaga”.

A la hora de hacer referencia a los tiempos actuales, dijo que nadie puede desconocer que la situación económica del país y de la provincia es difícil “pero si algo nos distingue como pueblo es que Cañadón Seco nunca se rinde” y se mantiene unido y organizado sin olvidar su historia de sacrificio, todo lo cual hace que “no hay crisis que lo detenga”

En ese contexto subrayó durante su gestión se continuará fortaleciendo la salud, la educación, el deporte y la seguridad, diversificando la economía y generando más oportunidades para la juventud.

Correlativamente citó que otra de las premisas es “potenciar nuestra identidad petrolera, porque Cañadón Seco es y será siempre la Capital Provincial del Petróleo Santacruceño, el corazón energético de esta bendita tierra”, por l cual “tenemos el desafío histórico de transformar esa riqueza en desarrollo, innovación y bienestar para todos”.