Brumbies se impuso a Western Force y es finalista en Australia

Brumbies, único puntero, venció este viernes a Western Force, último y sin partidos ganados, por 31 a 14 (PT 10-7) en el inicio de la novena fecha del Super Rugby australiano y se clasificó finalista del certamen en el que compiten cinco franquicias del país oceánico.

El encuentro se jugó en el GIO Stadium de la ciudad de Canberra, en tanto que el sábado, a las 6:15, completarán la jornada Rebels ante Waratahs en el Leichhardt Oval, en Sidney.

El puntero es Brumbies con 28 puntos (7 partidos). seguido por Reds con 21 (7), con fecha libre, Waratahs con 15 (7), Rebels con 14 (6) y Western Force con 2 (7).

Con apenas un cotejo por jugarse ya Brumbies se aseguró el primer puesto de la fase regular y jugará la final ante el ganador del partido que jueguen el segundo contra el tercero.

Los puntos de Brumbies fueron conseguidos con tries de Thomas Bank, Tom Wrigth, Will Miller, Len Ikitau y Andy Muirhead, con tres conversiones de Bayley Kuenzle; mientras que Wester sumó tries con Jono Lance y Fergus Lee-Warner y dos conversiones de Ian Prior.

Western se puso en ventaja 7-0 hasta los 32 minutos y a 15 del final Brumbies apenas ganaba por 17 a 14, por lo tanto el triunfo de la franquicia de Canberra fue trabajoso.

En la definición del certamen los que culminen segundo y tercero jugarán el 12 de septiembre y el vencedor de ese juego protagonizará la final del certamen ante Brumbies, el 19 de septiembre.

JAPON SE BAJO DEL 8 NACIONES

El seleccionado de Japón no participará del torneo Ocho Naciones que va a desarrollarse en noviembre en el continente europeo a causa de las restricciones impuestas para viajar por el gobierno nipón por el coronavirus, confirmó este viernes la prensa del país asiático.

La Federación Japonesa (JRFU) se enfrenta a varios inconveniente en las últimas semanas después de que el gobierno reanudara las restricciones de viaje tras el aumento de casos de COVID-19, desde fines de julio y principios de agosto.

Las restricciones afectaron al entrenador neozelandés James Joseph quien esta fuera del país, para poder unirse al equipo que se debe poner a punto para el Ocho Naciones, según informó el Kyodo News.

Japón fue sede del pasado Mundial 2019 y fue eliminado en cuartos de final por Sudáfrica, que finalmente fue campeón, por 26 a 3 luego de vencer en la fase de grupos a Irlanda y Escocia.

El Ocho Naciones jugará en cuatro fines de semana y se dividirá en dos grupos, el 1 integrado por Inglaterra, Irlanda, Fiji y Gales y el 2 conformado por Escocia, Italia, Francia y un rival a designar tras la deserción de los japoneses.

Al final de la etapa grupal, cada equipo jugará su equivalente del otro grupo: 1 contra 1 y así sucesivamente para determinar las posiciones finales.