El hombre de 52 años fue visto por última vez el viernes 26 de septiembre en kilómetro 8. Familiares y la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Buscan a Enrique Sifuentes, desaparecido desde el viernes

La Policía de Chubut y familiares de Enrique Fabián Sifuentes, de 52 años, solicitan la ayuda de la comunidad para dar con su paradero.

El hombre fue visto por última vez el viernes 26 de septiembre, alrededor de las 11:30, en inmediaciones de kilómetro 8.

Según la información difundida, Sifuentes mide 1,65 metros de altura, pesa alrededor de 80 kilos, es de tez trigueña, tiene ojos marrones claros y cabello corto ondulado, negro con canas.

Al momento de su desaparición vestía jeans azules, una campera de neopren negra con rayas blancas, camisa verde, botines de trabajo, una mochila azul y boina gris.

Quienes puedan aportar datos que permitan dar con su ubicación deben comunicarse al teléfono 297-4082600.