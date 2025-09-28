En Mosconi rescataron las trayectorias de tres vecinos

El acto tuvo lugar este sábado, en la sede de la Asociación Vecinal General Mosconi, y contó con la participación del intendente Othar Macharashvili, quien concurrió junto al secretario de Gobierno, Sergio Bohe, y otros funcionarios.

En esta ocasión se reconoció a tres vecinos destacados del barrio: Miguel Scaruli, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de YPF; Jorge Croce, integrante de la primera Comisión Directiva de la Asociación Vecinal; y la exvecinalista Esteer Cordero, docente que dedicó más de 15 años a liderar la Asociación Vecinal de Km. 3.

“PROCERES DEL BARRIO”

En ese contexto, el intendente Othar Macharashvili se refirió a ellos como “próceres del barrio” al sostener que “han dado todo para construir este vínculo de los vecinos, la organización y la interacción, por eso se los reconoce. Construyeron una red importante con mucho compromiso, querencia y participación. Nos sumamos a esto, que es escucharnos, tener ese vínculo y esa virtud para trabajar en forma conjunta, e ir resolviendo los problemas de la gente”.

Asimismo, el mandatorio felicitó a la nueva comisión, “quienes empujan y mucho y siguen manteniendo ese cariño y ese sentido de pertenencia por el barrio. Mosconi tiene mucho futuro y ese futuro lo vamos a construir entre todos, dejando el legado a los jóvenes para que sigan teniendo esto como norte, y como faro a todos aquellos que lo han construido”.

FORTALECER LAZOS CON LOS VECINOS

Por su parte, el vecinalista Alfredo Gómez expresó: “no celebramos una fecha más, sino que también ponemos en valor nuestra historia, nuestra identidad y nuestro compromiso colectivo como comunidad. Mosconi nació del esfuerzo de trabajadores y familias que llegaron con sueños y construyeron, con sus manos y con su voluntad, un lugar para vivir con dignidad. Cada calle, cada rincón, cada espacio verde se hizo con esa iniciativa”.

A su vez, desde la vecinal, señaló que “este último año trabajamos con la convicción de fortalecer los lazos entre vecinos, modernizar la gestión y sobre todo promover espacios reales de participación. Lanzamos encuestas, digitalizamos procesos, articulamos con autoridades municipales, a quienes le agradecemos, como también a los bomberos y la policía. Todos nos ayudaron un poco, pero sobre todo escuchamos al vecino porque creemos que el barrio se construye escuchando, con respeto, gestionando y con acción”, concluyó Gómez.