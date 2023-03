Buscan incentivar la creación de cementerios de mascotas

La primera sesión del Concejo Deliberante dejó una serie de proyectos presentados. Uno de ellos es la autorización de cementerios de mascotas en Comodoro Rivadavia. La iniciativa fue presentada por la concejala del Frente de Todos, Viviana Navarro y busca ayudar a los ciudadanos a que dispongan de un lugar para que puedan dejar el cuerpo de sus mascotas al momento de su muerte.

“La cantidad de personas que conviven con mascotas en nuestro país es muy grande, hay trabajos de investigación y encuestas que nos ubican, en relación al resto de Latinoamérica, en el primer lugar con un porcentaje que ronda el 70%. La ciudad de Comodoro Rivadavia no es la excepción dentro de las estadísticas y, a pesar de ello, no cuenta con propuestas que ayuden a los ciudadanos a que dispongan del cuerpo de sus mascotas al momento de su muerte. Esto se traduce, para quienes no son propietarios, o no tienen un terreno lo suficientemente grande, o viven en departamentos, en un problema muy difícil de resolver”, sostiene el proyecto de ley.

“Para evitar que el destino de estos restos modales escape al control del municipio, con las posibles consecuencias negativas desde el punto de vista del planeamiento urbano, la salud pública y el ambiente, es necesario regular y/o incentivar la actividad de cementerios privados de mascotas para que se pueda dar respuesta al problema o, llegado el caso de comprobarse la falta de iniciativa privada, llevar adelante una propuesta desde el estado municipal que abarque distintas perspectivas de participación o concesión”, agrega.

La propuesta autoriza la instalación, dentro del ejido municipal de Comodoro Rivadavia, de cementerios de mascotas de carácter público, privado o mixto. Incluirá a todos aquellos animales domésticos que acompañan, protegen, o son protegidos por humanos mientras comparten una vivienda sin ser utilizados con fines comerciales y cuya tenencia se encuentra permitida por la legislación vigente en la materia como perros, gatos, loros, canarios, hamsters, conejos, cobayos y peces, entre otros.

Además, para ser propietario de un cementerio de mascotas, la normativa considera que es requisito obligatorio acreditar la titularidad del dominio del inmueble en el cual este se encuentra asentado, debiendo estar ubicado en una zona cuyo uso de suelo, según la ordenanza N° 3614/90 y sus modificatorias, no prohíba esa finalidad.

Otro punto que establece la propuesta es que para que un espacio funcione como cementerio de mascotas privado hay que reservar un porcentaje del espacio establecido para la disposición final y, en caso de contar con el servicio de cremación, un porcentaje del promedio mensual de kilos cremados, para que el municipio disponga la inhumación y/o cremación de restos de mascotas hallados en la vía pública.

El proyecto de ley también deja en claro que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Control Urbano y Operativo o aquella que en el futuro la reemplace y será la encargada de reglamentar tanto los requisitos que deben cumplirse para obtener la habilitación como las condiciones de funcionamiento de los cementerios de mascotas.