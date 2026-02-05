Buscan reactivar la natación con aletas

Claudia Marangoni y Carola Moreira se reunieron con el titular de la cartera de Deportes, Hernán Martínez, de cara a lo que será la planificación de la temporada.

Continúan las reuniones de planificación de calendarios para entidades deportivas de Comodoro Rivadavia, y en este caso fue el turno de natación con aletas. Claudia Marangoni y Carola Moreira, dirigentes comentaron la idea de reimpulsar la disciplina en la ciudad, que estuvo parada durante un año.

“Nos reunimos con Hernán (Martínez), como siempre tratando de volver a armar el equipo de natación con aletas. Un equipo que sea competitivo, participativo, recreativo, sumando también a niños” dijo, Claudia Marangoni, referente de natación con aletas.

Es que, además de reactivar la actividad lo que se desea es sumar a todos los clubes náuticos, convocando a las personas con el objetivo de armar los equipos, tanto competitivo como recreativo. También promover el semillero de natación con aletas.

En el caso de los niños y niñas ya cuentan con un espacio físico que será en Acuarium. “Creemos que será los sábados a las 15 horas, es a confirmar, pero si la idea es armar un equipo que este abierto a los clubes, a toda la comunidad”, comentó Marangoni.

La planificación para esta temporada tiene como prioridad enfocarse en los entrenamientos y consolidar un equipo con una proyección internacional. “No hay viajes, hay que conformar, nuevamente, el equipo para si en un futuro poder participar a nivel internacional, como lo veníamos haciendo años anteriores” detalló.

“El año pasado el equipo estuvo un poco disperso, este año nos volvimos a encontrar con muchos proyectos y ganas de seguir creciendo como lo hicimos hasta ahora” aseguró la referente.

Natación con Aletas es una disciplina que se desprende del buceo y se nada con aletas, lunetas y snorkel. Los interesados en sumarse a practicar la disciplina se pueden contactar a través de la cuenta de Instagram: claudia.marangoni.7 o el Whatsapp 2974 17-3224.

“Lo básico es que sepan nadar, y lo que es técnica se enseña en el natatorio o aguas abiertas, donde desarrollemos la actividad. Cualquiera puede hacerlo, la idea al brindarnos espacios nocturnos es que sean mayores de edad, pero si son niños lo pueden hacer en el natatorio de Acuarium”, señaló Marangoni.