Cámaras de seguridad revelan el último trayecto de las tres jóvenes asesinadas

Las cámaras de seguridad registraron a las tres jóvenes subiéndose a la camioneta blanca en La Tablada, lo que permitió a los investigadores seguir el recorrido del vehículo hasta Florencio Varela. La principal hipótesis apunta a que la casa donde fueron hallados los cuerpos había sido alquilada por narcos para una fiesta.

Un video de cámaras de seguridad confirmó el último registro con vida de Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). En la grabación, tomada el viernes por la noche, se observa a las tres jóvenes subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada.

Según el relato de los familiares, las jóvenes habían acordado encontrarse con un hombre, dado que ejercían como trabajadoras sexuales. Luego de subir al vehículo, el conductor dobló hacia la izquierda y se dirigió hacia el sur del conurbano bonaerense. Desde entonces no se volvió a tener noticias de ellas.

Aunque las imágenes no son nítidas, los investigadores las consideran una prueba clave: con ellas se pudo establecer que las chicas abordaron la camioneta y, a partir de ese registro, se reconstruyó el trayecto del vehículo hasta Florencio Varela.

Según distintas fuentes las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio se preservaron para no entorpecer la investigación.

En las últimas horas, la Policía bonaerense allanó una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone. De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido alquilada por narcotraficantes para realizar una fiesta ese fin de semana. Allí se activaron por última vez las antenas de telefonía celular de al menos una de las víctimas.

Durante el operativo, los agentes hallaron a un hombre y a una mujer que estaban limpiando manchas de sangre en la pared. Los rastros fueron confirmados mediante luminol. Más tarde, en un hotel cercano, se detuvo a la dueña de la vivienda y a un hombre identificado como un presunto narco peruano vinculado a la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Según trascendió, dos de los cuerpos habrían sido enterrados en el patio de la casa allanada. En tanto, el seguimiento de las cámaras de seguridad permitió ubicar a la camioneta en distintos puntos de la ciudad, incluida la zona de la villa del Bajo Flores.

La Justicia investiga ahora la conexión del triple crimen con el narcotráfico y busca determinar quiénes fueron los responsables directos del asesinato de las tres jóvenes.