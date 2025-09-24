Hallaron asesinadas a las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza

Los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela. Familiares reclaman justicia y cuestionan el accionar judicial y policial.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza confirmó este miércoles que los cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes pasado.

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en una casa de la zona de Villa Vatteone, donde los cadáveres fueron encontrados en un pozo ubicado en el fondo de la propiedad. A pocas cuadras del lugar apareció incendiada la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que las jóvenes habían subido el viernes por la noche en la rotonda de La Tablada.

“Pasó el desenlace que no queríamos. Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. ¿Ustedes saben lo que pudieron haber sufrido esas chiquitas, el dolor que habrán sentido en sus cuerpos?”, expresó Antonio, abuelo de Morena y Brenda, quien también criticó la demora judicial en el análisis de las cámaras de seguridad y de las antenas de telefonía.

En el operativo fueron detenidas cuatro personas. Un hombre y una mujer se encontraban dentro de la vivienda, presuntamente contratados para limpiar el lugar, donde se detectó un fuerte olor a lavandina y rastros hemáticos mediante luminol. Otra pareja fue arrestada en un hotel alojamiento cercano: la mujer había alquilado la casa y es hermana de la primera detenida, mientras que el hombre sería de nacionalidad peruana.

La investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaa de la UFI de Homicidios de La Matanza, sostiene como hipótesis principal que el triple crimen estaría vinculado a una banda de narcotraficantes de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. Los investigadores analizan si alguno de los detenidos tiene lazos familiares con líderes narcos de origen peruano que operan en esa zona.

De acuerdo con la reconstrucción, las jóvenes salieron el viernes a las 21.15 del complejo 17 de Camino de Cintura y, minutos después, abordaron la camioneta en una estación de servicio de La Tablada. Una hora más tarde, el celular de Lara registró actividad en Florencio Varela, y al día siguiente todos los teléfonos ya estaban apagados.

Mientras avanza la causa, los familiares exigen que se esclarezca quiénes fueron los responsables y cuáles fueron los móviles del crimen. “Todos vamos a reclamar justicia y vamos a luchar para eso”, afirmó Antonio.