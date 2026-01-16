Cambio de jefatura en Prefectura Naval

Fernando Consiglio Klosten asumió este viernes como nuevo jefe de la Prefectura Naval en Caleta Olivia.

Tiene el grado de prefecto, es oriundo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y reemplazó en el cargo a Mario Rojas (izquierda), quien cumplirá un nuevo destino en La Plata.

Klosten (derecha), quien hasta fines de 2025 se desempeñaba en una unidad operativa de Zárate, fue puesto en funciones por el prefecto mayor Eduardo Escalante, titular de la repartición de Comodoro Rivadavia

La ceremonia realizada en un mediodía ventoso y con una formación de efectivos, tuvo lugar en la plaza de armas.

Contó con la presencia de autoridades municipales, de la Policía Provincia, Gendamería, Asociación Cultural Belgraniana, Asociación Sanmartiniana, Gendarmería Nacional (sección Pico Truncado), Justicia Federal, Justicia Provincial, referentes de empresas vinculadas al puerto local y otros invitados especiales.

Tras las formalidades de rigor, el jefe saliente pronuncio un discurso de despedida y recibió varios presentes recordatorios, además del distintivo (banderín) que lo acompañó en su gestión, el cual fue previamente arriado desde el mástil mayor.

Al finalizar, todos los presentes compartieron un ágape que se sirvió en el Casino de Oficiales.