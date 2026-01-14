Mejoran accesos a la playa de la costanera

La municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Planificación, continúa concretando diversas obras en la costanera local.

El titular de la cartera, arquitecto Lucas Haidamaschuk, explicó que el personal operativo se encuentra abocado a trabajos que apuntan a jerarquizar los accesos en los principales ingresos del paseo costero, para lo cual se avanza con la pavimentación del ingreso cercano al local comercial Sudestada, en la bajada existente entre el predio de Prefectura Naval Argentina y la plaza de juegos.

Además, hizo saber que se realizaron tareas con maquinarias en la parte baja de la costanera.

“En conjunto con el área de Obras y Servicios, Gobierno y otras Secretarías, estamos participando interdisciplinariamente dejar la costanera en condiciones, más aun teniendo en cuenta que el próximo fin de semana se realizará la Fiesta de la Náutica y del Turismo”, acotó.

Por otra parte informó que se está instalando nuevo equipamiento deportivo y recreativo en los espacios públicos del paseo costero. Al respecto precisó que “vamos a estar trabajando en dos sectores, uno es cercanía del Complejo Deportivo Municipal y por otro lado cerca de la Comisaría de la Mujer, avanzando con juegos deportivos, acompañando todo el recorrido costero hasta la finalización del mismo”.

Finalmente, el funcionario resaltó el compromiso del municipio local para continuar mejorando la infraestructura urbana y los espacios públicos, con la mirada puesta en el desarrollo turístico, deportivo y recreativo de la ciudad

Fuente: Prensa Municipal