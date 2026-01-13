Di Tulio pide a la Justicia federal frenar venta de tierras a extranjeros

El exdiputado nacional acusa al Estado de Israel de estar detrás de los incendios forestales en la Patagonia.

Héctor Di Tulio, veterano dirigente político de la UCR que, además de diputado nacional, fue convencional constituyente en 1994, dijo a El Patagónico que el motivo que lo impulsó este lunes a acudir a la Justicia federal está relacionado con los incendios forestales que se registran en vastas extensiones de la zona cordillerana.

Al respecto, dijo que hay evidencias que su origen es intencional, con la finalidad de que esas tierras queden abandonadas y sean compradas por extranjeros.

De manera puntual, Di Tulio sostiene que hay fuertes intereses de empresarios y del propio gobierno de Israel, para lo cual aportó una serie de videos, en uno de los cuales se observa al primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, mostrando un mapa de la Patagonia.

Acotó que “todo hace pensar que el sionismo está intentando reinstalar el denominado Plan Andinia en esta región”, en referencia a una teoría que cobró cuerpo en la década de los años 70.

Di Tulio manifestó que no estaba en contra de quienes profesan la religión judía, sino contra el modelo expansionista político de Israel, e incluso citó que no por algo hay mucha gente que desde hace tiempo viene siendo testigo de la presencia de soldados de ese país que deambulan por la Patagonia vistiendo como civiles.

Al mismo tiempo, señaló que la venta de grandes extensiones de tierras a extranjeros es propiciada por el gobierno de Javier Milei, a quien tildó de “vendepatria e insano mental”, agregando los dichos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando dijo que se iba a liberar la extranjerización y cambiar el uso de tierras rurales.

Por ello, Di Tulio solicitó que la Justicia federal no solo instrumente normativas legales para frenar la venta de tierras a extranjeros, sino que también se ocupe de investigar el origen de los nuevos incendios forestales.

“Concretamente, lo que yo estoy planteando es una estrategia de soberanía argentina”, puntualizó.