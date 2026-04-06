Campaña de promoción turística en localidades costeras

La campaña, llevada adelante por el Ente Comodoro Turismo, incluyó la proyección del documental “Sei, la ballena desconocida” y la promoción del Festín de Sabores.

La actividad se llevó adelante, durante el fin de semana, en las localidades de Puerto Madryn y Puerto Pirámides, junto a reuniones tendientes a de avanzar en proyectos de articulación y desarrollo de ciudades costeras.

La campaña comenzó el jueves 2 de abril con la proyección del Documental “Sei, la ballena desconocida”, en el aula magna de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Puerto Madryn y contó con la presencia del secretario de Turismo local, Pablo Tedesco; el científico e investigador del Conicet, Mariano Coscarella; el director de Turismo de Rada Tilly, Pablo Alvear; y el operador turístico Facundo Niziewitz, de la firma Habitantes del Mar y el gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco.

Tras la proyección, se desarrolló un conversatorio con panel abierto al público, donde se abordaron dudas e inquietudes sobre el potencial de la presencia de la ballena Sei en las costas del Golfo San Jorge.

La iniciativa se replicó, a sala llena, en la sede de Cultura de Puerto Pirámides y contó con la participación de Juan María Raggio, director del documental y su productor, Mariano Fernández, ambos integrantes de la productora Jumara Films, quienes se sumaron al intercambio con el público.

El documental, patrocinado por National Geographic Pristine Seas y Fundación Azara, fue filmado en las costas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly y estrenado a fines del 2025. El mismo fue liderado por Mariano Coscarella y Marina Riera, investigadores de la UNPSJB, a cargo del proyecto, quienes se destacan por su aporte de alto valor científico, ya que, en el audiovisual, se revelaron e impulsaron los estudios de conservación, ante la presencia de más de 2500 ejemplares de ballenas Sei en el Golfo San Jorge.

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El documental ha sido reconocido en el International Ocean Film Festival y aún continúa siendo proyectado en ámbitos estratégicos para su abordaje de alto impacto.

En ese marco, el Gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, destacó el valor estratégico de este hallazgo afirmando que “desde los inicios de este proyecto, sabemos que estamos frente a una oportunidad concreta para el desarrollo sostenible de la región”.

“La presencia de la ballena Sei puede convertirse en un motor de desarrollo productivo, siempre que avancemos responsablemente entre todas las partes para alcanzar herramientas sustentables como el plan de manejo y los estudios de impacto ambiental que ya están en marcha”, concluyó.