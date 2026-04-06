Sergio Bowman reconoció su responsabilidad por la cancelación del homenaje del 2 de Abril y calificó lo ocurrido como “un error inadmisible”.

El intendente de Las Plumas pidió disculpas por la suspensión del acto

El intendente de Las Plumas, Sergio Bowman, pidió disculpas públicas este lunes tras la cancelación del acto en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, que no pudo realizarse el pasado 2 de abril por la ausencia de un locutor.

En diálogo con Jornada Radio, el jefe comunal asumió la responsabilidad por lo sucedido y reconoció fallas en la organización y en la comunicación con los excombatientes, en particular con Isabelino Aguilera.

“Todo lo que dice Isabelino es tal cual como sucedieron las cosas. Es un error inadmisible y el primer responsable soy yo. Tuvimos una muy mala decisión y también mala información”, expresó Bowman.

El intendente admitió que no se informó adecuadamente sobre las actividades previstas, lo que derivó en la frustración del acto central. “Nosotros hablamos siempre de malvinizar, de no olvidar estas fechas, y en esta oportunidad cometí un error grave al no informarle los actos programados”, señaló.

Asimismo, manifestó su pesar por lo ocurrido: “Quedé totalmente avergonzado. No fue mala voluntad, pero eso no alcanza. Las explicaciones quedan chicas frente al daño que se hizo”.

En ese sentido, adelantó que el próximo viernes 10 se realizará un nuevo acto en el Salón de Usos Múltiples (SUM), en el marco de la llegada de la denominada “Virgen Malvinera”, actividad que contará con la participación de los veteranos.

Bowman indicó que ya pidió disculpas de manera personal a Aguilera y que también extendió ese pedido al resto de los excombatientes. Además, aseguró que tomará medidas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

“Me voy a encargar personalmente de que esto no vuelva a suceder, sobre todo en una fecha que nos toca tan de cerca. Mi respeto y mis disculpas eternas a los veteranos”, concluyó.