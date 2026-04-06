Lunes con cielo parcialmente nublado y clima templado en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá este lunes 6 de abril una jornada estable, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y temperaturas agradables, sin probabilidades significativas de lluvia.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 12°C, con una baja probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10%. El viento soplará desde el sudoeste con intensidad leve a moderada, entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 20°C, manteniendo las condiciones de nubosidad parcial y sin lluvias. El viento continuará presente, rotando al sector sur, pero sin generar mayores inconvenientes.

En tanto, hacia la noche, la temperatura descenderá a 17°C, con cielo algo nublado y viento del sudeste, manteniendo la misma intensidad.

De este modo, el lunes se presenta como un día tranquilo en términos climáticos, con temperaturas otoñales, viento moderado y condiciones ideales para actividades al aire libre.