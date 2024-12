Cañadón Seco brindó afectuoso reconocimiento a sus deportistas

En un acto institucional que tuvo lugar el miércoles, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco hizo entrega de trofeos y menciones especiales a numerosos deportistas que se destacaron durante 2024 en diferentes especialidades representando a la localidad, no solo por sus méritos competitivos sino también por exaltar los valores concernientes a la integración, el compañerismo y la solidaridad.

Los reconocimientos no solo correspondieron a integrantes de las diferentes escuelas que dependen de la Dirección de Deportes, sino también a quienes, de manera individual o por estar nucleados en clubes de otras localidades, representan directa o indirectamente a Cañadón Seco en eventos locales, regionales y nacionales.

Hubo menciones especiales para quienes se destacaron en padel, fútbol, futsal, básquet, atletismo, taekwondo, automovilismo, pesca, patín artístico y otras especialidades.

En ese marco fueron destacados como los mejores deportistas del año María Candelaria Camus (gimnasia artística) y Joaquín Salinas (futsal).

MENSAJE DEL JEFE COMUNAL

Previo a la entrega de distinciones se escuchó el mensaje en audio que hizo llegar Jorge Soloaga a todos los deportistas, a quien les transmitió su reconocimiento y felicitaciones por involucrarse en actividades que contribuyen a la contención, construcción de valores, a la integración, la solidaridad, el compañerismo colectivo y el respeto al prójimo.

Por otra parte, al referirse a la esencia del deporte, dijo que el mismo no debe ser entendido por un mero objetivo de ganar en un escenario de diferentes especialidades.

“No se trata de ver a nuestros circunstancial contrincantes como enemigos ya que debe entenderse que ellos son nuestros compañeros y también partícipes de un proceso de integración social. Por ello -describiò- tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, como bien lo representa la extraordinaria figura del Cristo de los Obreros que se encuentra en al acceso a nuestra localidad y recibe con los brazos abiertos y protege a quienes vienen a nuestro pueblo”.

“La verdadera derrota es cuando no somos solidarios con el otro, cuando no sabemos darle la mano, cuando no queremos abrazarlo y no saber mirarlo a los ojos para pedirle perdón cuando cometemos un error contra nuestro circunstancial contrincante”, reflexionó.

Correlativamente citó que “la victoria es saber interpretar y entender otro que está enfrente y viene a disputar un juego con nobleza” y en toda circunstancia es necesario que prevalezcan valores de responsabilidad.