Cañadón Seco será sede de las competencias de skate

Las remozadas pistas de skate de Cañadón Seco serán escenario los días lunes 11 y martes 12 de agosto del campeonato provincial de esta disciplina enmarcada en los Juegos Deportivos Evita 2025.

La localidad fue designada por la Secretaria de Deporte y Recreación -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración-, como sede del selectivo que clasificará a noveles practicantes santacruceños de cuatro especialidades: Skate, Freestyle, BMK Freestyle y Braking, a la instancia nacional de los Juegos Evita.

Las delegaciones comenzarán a arribar este domingo y serán recibidas por autoridades de la Comisión de Fomento que dispusieron que se preparara con gran esmero el magnífico escenario para las competencias.

La obra, denominada “Pista de los Pibes” se inició a mediados de 2018 cuando el entonces presidente comunal Jorge Marcelo Soloaga, dio curso a la iniciativa de tres adolescentes de la localidad, Luca Villagra, Santiago Torres y Bruno Herrera, quienes por entonces tenían 14, 15 y 16 años.

Mediante nota formal le pidieron poder contar con un parque que tuviera diseños de rampas para deportes extremos, por lo cual el jefe comunal dispuso que de inmediato se elaborara el proyecto.

El preciado anhelo de los chicos que representaban a muchos más de su generación se concretó el 11 de diciembre del mismo año con la inauguración de la obra emplazada en inmediaciones del Gimnasio Comunal.

Conforme a la jerarquía que reviste el evento provincial, el pasado 25 de julio se iniciaron los trabajos de restauración de la “Pista de los Pibes” supervisados por la Comisión de Fomento, los cuales fueron adjudicados a la empresa Cruz Construcciones, previa compulsa de precios.

De esta manera, se rasqueteó y reparó la superficie de las pistas, como paso previo a la colocación de fijador y pintado con látex exterior de distintos colores, cubriendo una superficie total de 500 metros cuadrados.

Además, se reforzaron y retocaron las barandas con esmalte sintético de color negro, en tanto que personal de la Dirección de Servicios de la comuna se ocupó de realizar la limpieza total del exterior del predio.