Candela Lecce expuso a Marcelo Tinelli y Federico Hoppe

Justo cuando Marcelo Tinelli y Federico Hoppe buscan tener todo en paz para lo que será el lanzamiento del cantando 2024, una bomba lanzada por Candela Lecce les cayó en sus narices. Se debe a que la influencer ventiló el accionar polémico que tiene el conductor y su productor.

Sin pelos en la lengua, Candela Lecce decidió exponer a Marcelo Tinelli y Federico Hoppe. Es que contó algunas de las cosas que le prometieron y no cumplieron, incluso habiéndole hecho firmar contrato: "Ya conté en el pasado que me había prometido estar en el programa y que gasté dinero para prepararme cuando no tenía para comer”.

“Este año, cuando me cansé de la situación y decidí contar solamente una parte, me llamó enseguida Federico Hoppe para conversar y llegar a un acuerdo, manifestándome que si exponía de esa manera a un número uno, jamás me iban a llamar de ningún canal, que iba a ser tildada de quilombera", expuso sobre el temor del productor a que se sepa la verdad.

"También me dijo que la gente de Telefe con la que yo estaba colaborando, según este señor, había pedido que me bajen porque se enteró que estaba haciendo notas. Hasta ese nivel de poder llega esta persona, no sólo que no me había ayudado sino que lo poco que estaba haciendo por mi cuenta me lo bajaba", disparó Candela Lecce contra Federico Hoppe.

Como si esto no fuese suficiente, también expuso el contrato de confidencialidad que le habría obligado a firmar Marcelo Tinelli y su productor: "Accedí a firmarlo por miedo, esperando de corazón que esta vez me dieran la oportunidad y nada. Escribí mensajes de buena fe, hasta arrodillándome por favor pidiendo una oportunidad. Ese último mensaje lo mandé hoy y su respuesta fue siempre negativa".

"Me cansé de que la gente piense que es buena cuando no lo es. Todo a su alrededor es mafia. Y yo una ilusa más que creí siempre en todo”, expuso Candela Lecce sin piedad contra Marcelo Tinelli y Federico Hoppe.

“Soy buena mina, no me gusta el puterío ni tampoco es lo que quiero para mi de ahora en adelante pero lo hago por mi paz mental. Para el día de mañana contarle a mi hija que hice un poquito más y que la persona que amaste no sólo te dio la espalda sino te dejó morir", cerró.