Canosa, explosiva contra Majul por dejarla sin trabajo

Viviana Canosa se alejó de los medios en enero tras dejar la conducción en LN+ y El Observador 107.9 y, hasta el momento, no tiene un futuro laboral definido.

Pese a que ya pasó un tiempo, la conductora volvió a cargar fuerte contra Luis Majul por no cumplir lo que le había prometido para continuar en la radio.

QUE PASO

"El mismo modus operandi en la radio que en la tele... yo me fui a Punta del Este a hacer la presentación de la radio, que iba a estar con El Observador. A la semana de que lo presento me cita Majul y me dice: 'No vas a hacer radio a la hora que vos querés'. Yo había pedido la mañana y durante cuatro meses me dijeron que me la daban", explicó Viviana Canosa en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo (Crónica).

Y detalló: "Yo me perdí otra oferta para hacer radio porque ellos me dijeron que me dejaban la mañana, por lo cual, dejé la otra propuesta para un AM, por mi lealtad. Cuando volví de Punta para hacer las fotos para LN+, me dicen una semana antes que no voy a estar. Me llevó mucho tiempo procesarlo porque mantengo mi casa y a mi hija. Que dejen a una mujer con una hija sin laburo en los dos lugares, no es una casualidad... ".

"Majul no se portó bien. Yo fui a promocionar que iba a estar durante todo enero en El Observado en Punta del Este, y una semana después me dicen que no voy a estar en la mañana de la radio", se quejó la comunicadora.

"¿Quién te corre? ¿El propio Majul, Ávila o el Gobierno de Javier Milei?", le consultaron los conductores. "Esas tres cosas que dijeron son todas correctas o es una gran casualidad... Yo dije hace tiempo que si ganaba cierto candidato, yo por ahí me quedaba sin trabajo y así fue. Pero claro, yo pensé que si ganaba Massa me quedaba sin trabajo, y resulta que a mucha gente le molesta la libertad de expresión", sentenció filosa.

Por otro lado, Viviana Canosa contó de dónde la llamaron para ofrecerle trabajo en TV: "En estas últimas semanas me llamaron de muchos lugares, me reuní con la gente de TN el viernes, me llamaron de C5N, de América de nuevo... Me llamó Guillermo Marín para hacer teatro stand up... Hay cosas que están buenas, pero yo me fui un poquito shockeada pensando que este año iba a ser un año, no normal, pero pensé que iba a hacer radio y no tele".