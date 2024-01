"Cansa ver que para el ciudadano son invisibles los verdaderos depredadores"

El periodista Víctor Hugo Morales regresó a la conducción de su programa en la AM750 recargado, con un editorial filoso sobre los primeros días de gobierno de Javier Milei. Este año, el conductor y relator tendrá una hora más de aire, ya que La Mañana irá de lunes a viernes de 9 a 13.

“¿Saben lo que es cansador? Lo invisibles que son para el ciudadano los verdaderos depredadores, la gran mafia que nos domina en medio de la cobardía, la estupidez, la ignorancia, la desinformación que hay detrás de esa invisibilidad. Cansa porque la verdad es que basta un mínimo esfuerzo para darse cuenta: hablamos de Milei porque Milei liberó los precios y eso es una salvajada.

“Pero Milei es apenas el intérprete de una victoria cultural de los grandes usureros, de los empresarios poderosos, de los monopolios. ¿Se acuerdan -por poner un ejemplo tan solo- cuando las prepagas querían aumentar a cada rato y mal o bien los frenaban un poco? Es cierto: un poco. Pero miren la diferencia entre intentar y no poder o soltarles la cadena a estos perros de la plata.

“Recuerden qué títulos leían ustedes de la mafia de Clarín: “la presión del gobierno”, “el autoritarismo del gobierno”. El mensaje era que estaba bien que quisieran aumentar y el malo era el gobierno que les ponía piedras en el camino a los pobres empresarios.

“Ahí tenemos ahora la desregulación por la que clamaba la mafia de Clarín. Nadie los molesta ahora, todo lo contrario. Vamos a ver cuántos nos podemos sostener en el mundo de las prepagas, habrá que ver las cifras allá por septiembre, la cantidad de gente que tendrá que bajarse.

“¿Cuántos de los que abandonen la prepaga votaron por la prédica de Clarín? Si te dicen mil veces que está mal controlar a los que pueden abusar de vos, entonces estará mal, ¿no? Y vos decís "seis de cada diez" con una pócima de odio que te meten con una inyección que te dan en el cuello, en la aorta, para que llegue más rápido a las neuronas, les facilitaste el juego.

“Así que cuando leías que un gobierno pretendidamente popular, porque no lo fue, no salió lo que se quería, es verdad, pero tenía esa impronta inicial, era “autoritario”, lo que estaba sucediendo era que te defendían a vos, "clase media", pero vos soñás con un escalón más. Y te lo prometen, y vos no ves que te falta piolín porque ellos te levantan la vara de la riqueza cada día más.

“Así que en realidad nunca les perteneces, igual te sentías parte de algo superior, hasta que descubrís un día que las prepagas no te ponen ojos azules, así que si sos uno de los seis levanta la mano, como el ciclista que pincha en medio del pelotón y pide ayuda.

“Pero eso sí: cuando venga el camión de los rezagados y pase por vos, pedile disculpas a los que no tienen nada que ver con esta patraña. A los que pedalean por un futuro que un día te mantenga, aunque más no sea, en el pelotón principal”.