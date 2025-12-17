Capacitación y trabajo: más de 40 personas participaron del taller "Empleabilidad 2.0"

La propuesta, impulsada por la Oficina de Empleo junto a Adecco, brindó herramientas para afrontar los nuevos desafíos del mercado laboral y fortalecer la búsqueda de empleo en un contexto digital y competitivo.

Más de 40 personas inscriptas en la Oficina de Empleo participaron del taller “Empleabilidad 2.0”, una propuesta de capacitación orientada a quienes se encuentran en búsqueda activa de trabajo. La iniciativa apuntó a brindar herramientas concretas para enfrentar los cambios del mercado laboral, con eje en la actualización de perfiles profesionales, la reorganización del currículum y la redefinición de trayectorias ocupacionales en un contexto atravesado por la digitalización.

La actividad se desarrolló este miércoles por la mañana en las instalaciones del CEPTur y fue organizada de manera conjunta por la Oficina de Empleo —dependiente de la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia— y la consultora Adecco. El encuentro estuvo a cargo de la licenciada en Recursos Humanos, Mara Azzi, y contó con una amplia convocatoria, con más de un centenar de personas inscriptas y la participación efectiva de 40 asistentes.

Durante la jornada, se abordaron los nuevos requerimientos que plantea el mundo del trabajo, haciendo hincapié en la visibilidad digital, las estrategias de búsqueda laboral y la importancia de comunicar adecuadamente las habilidades y competencias personales y profesionales.

Al respecto, la directora de Formación y Capacitación Laboral, Viviana Carrazco, destacó que la capacitación se enmarca en el cierre de las actividades previstas para 2025 y forma parte de una política sostenida de acompañamiento a los usuarios de la Oficina de Empleo. Según señaló, estas instancias permiten generar nuevos canales de contacto y ampliar las oportunidades de inserción laboral.

Carrazco también valoró el trabajo articulado con consultoras privadas como Adecco, al considerarlas un nexo clave para la circulación de currículums y perfiles ocupacionales. En ese sentido, subrayó que la alta cantidad de inscriptos permitió relevar intereses y zonas de residencia, información que será utilizada para planificar futuras propuestas formativas.

Asimismo, remarcó la relación permanente con el sector privado, que suele demandar perfiles específicos para cubrir vacantes, lo que habilita a los usuarios de la Oficina de Empleo a postularse y acceder a procesos de selección.

Por su parte, la capacitadora Mara Azzi explicó que la empleabilidad actual está fuertemente condicionada por la transformación digital y la creciente competencia en el mercado laboral. En ese contexto, sostuvo que resulta fundamental aprender a posicionarse, diferenciarse y comunicar el propio valor, no solo desde lo técnico, sino también desde las habilidades personales, para aumentar las posibilidades de acceso a un empleo.