Los senadores nacionales por Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, participaron de la 8ª edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica.

Carambia y Gadano en la Fiesta Nacional de la Estepa

Se llevó a cabo el de semana en Las Heras y con el transcurrir de los años se convirtió en uno de los eventos culturales más importantes del norte de Santa Cruz,

El predio del festival reunió a vecinos de la localidad y de toda la región para celebrar la identidad patagónica con propuestas gastronómicas y musicales.

Se contó con la presentación de reconocidos artistas regionales y nacionales como La Mancha de Rolando, Catupecu Machu, Mala Fama y La Kuppé,

Gadano destacó el valor de este tipo de celebraciones para las comunidades patagónicas. “La Fiesta de la Estepa es un encuentro que fortalece nuestra identidad y nos recuerda la importancia de reunirnos como comunidad”, expresó la senadora.

Asimismo, felicitó la gestión del intendente Antonio Carambia (hermano del senador) y el trabajo de todo el equipo municipal por la organización del evento, subrayando que este tipo de iniciativas impulsan el turismo, la actividad económica local y la participación de las familias de toda la región.

Durante la jornada del viernes, la senadora hizo entrega de una distinción a Get Back, una banda local que hace tributo al rock internacional (foto)

También participaron del evento autoridades provinciales, entre ellos el flamante Ministro de Desarrollo, Sebastián Georgion; el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer; y los concejales de Las Heras, Tomás Monteros, Romina Trotta y Mauricio Gómez.