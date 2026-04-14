Caso Ángel: preocupación por la beba de los acusados, que fue trasladada a Córdoba

En medio del impacto por la muerte de Ángel, surgió una nueva preocupación en torno a la hija de los acusados: una beba de apenas seis meses que fue trasladada desde Comodoro Rivadavia hacia Córdoba, donde actualmente permanece bajo el cuidado de su abuela paterna en un contexto provisorio.

Marcela, cuñada de Michel González, explicó que viajó personalmente para retirar a la niña con autorización previa. En diálogo con Radio 3, describió el difícil momento que atraviesa la menor: “Está muy mal, porque es una criatura que tomaba la teta. Todo fue muy de golpe y ahora sufre mucho la separación. Se nota en el llanto constante, en cómo busca a su mamá y no logra entender lo que está pasando”.

Según su testimonio, el cambio fue muy brusco y la beba manifiesta constantemente la ausencia materna. La familia intenta contenerla y adaptarla a una nueva rutina. “Estamos probando distintas mamaderas para que pueda alimentarse, acompañándola todo el tiempo entre todos. Es un proceso muy duro porque llegó prácticamente con lo puesto y hubo que organizar todo de cero”, agregó.

La decisión de trasladarla a Córdoba también estuvo vinculada a un supuesto contexto de inseguridad en Comodoro. En ese sentido, Marcela fue contundente: “Creemos que en Comodoro la nena corría riesgo. Rompieron la casa, hubo amenazas muy fuertes, incluso dijeron que podían prender fuego todo. Nadie pensó que había una beba en el medio de esa situación”.

Además, la mujer cuestionó la falta de acompañamiento institucional hacia su cuñado y su pareja. “No les quisieron dar un abogado porque todavía no están imputados y tampoco tuvieron custodia policial, pese a todo lo que estaba pasando. Se sintieron totalmente desprotegidos en un momento muy delicado”, sostuvo.

En paralelo, defendió la inocencia de los acusados y negó que el niño haya sufrido violencia. “Nosotros creemos que son inocentes. Ángel no sufría violencia, lo cuidaban muchísimo. Esto se volvió muy mediático y parece que necesitan encontrar un culpable rápido. Ellos están destruidos y tratando de entender qué pasó”, afirmó.

Mientras tanto, la prioridad de la familia está puesta en el bienestar de la niña, que permanece bajo contención en Córdoba. “Esto es provisorio. La idea es resguardarla hasta que todo se aclare o hasta que el entorno sea seguro para ella. Hoy lo más importante es que esté cuidada y acompañada”, concluyó Marcela.