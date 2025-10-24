La Secretaría de Salud provincial confirmó el primer caso de hantavirus del año en la cordillera chubutense. Se trata de una mujer de 30 años oriunda de Corcovado, que permanece internada en el Hospital Zonal de Esquel con evolución estable.

Caso de hantavirus en Corcovado: monitorean a todos sus contactos

El diagnóstico fue confirmado por el laboratorio del mismo hospital, que actúa como nodo de referencia regional para enfermedades endémicas. Desde ese momento se activó el protocolo de contención, con aislamiento, control ambiental y seguimiento de los contactos estrechos.

Es el primer caso en la localidad y está evolucionando favorablemente”, explicó el doctor Emiliano Biondo, quien precisó que la paciente atravesó una etapa crítica en terapia intensiva y actualmente continúa bajo observación. “Comenzó con fiebre y un cuadro respiratorio grave, pero respondió bien al tratamiento”, indicó en diálogo con EQSNotas.

El médico aclaró que no existen otros casos en la zona y que los equipos sanitarios realizan un seguimiento diario de todas las personas que tuvieron contacto con la paciente. “Se están haciendo los estudios ambientales y los controles de foco. La situación está bajo control”, aseguró.

Medidas de prevención y alerta a la comunidad

Las autoridades de salud recordaron que el hantavirus se transmite por el contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, principalmente a través de la inhalación de polvo contaminado en espacios cerrados.

Recomiendan ventilar galpones y cabañas antes de limpiarlos, humedecer el ambiente para evitar levantar polvo y usar guantes y lavandina al recoger ratones muertos. También aconsejan mantener los patios limpios, eliminar malezas, sellar agujeros y guardar los alimentos en envases herméticos.

Para quienes acampan o recorren zonas rurales, se pide elegir lugares sin malezas, usar calzado cerrado y beber solo agua segura. No se deben recolectar frutas o hongos silvestres en áreas con presencia de roedores.

Cuándo consultar al médico

El hantavirus puede empezar con síntomas similares a una gripe fuerte: fiebre alta, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas o dificultad para respirar. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

“La detección temprana salva vidas. Lo importante es no minimizar los síntomas y consultar rápido”, advirtieron desde la cartera sanitaria provincial.

Por el momento, la mujer continúa internada en Esquel con una evolución favorable, y no se registran nuevos casos en Chubut, aunque se mantienen los protocolos activos en toda la zona cordillerana.