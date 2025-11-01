Caso Tino John: El jurado declaró no culpables a los policías acusados

Tras más de cuatro horas de deliberación, los doce integrantes del jurado popular entendieron que los efectivos actuaron “en cumplimiento del deber” y absolvieron a los tres acusados por el hecho ocurrido en Lago Puelo en mayo de 2021.

Este viernes por la noche se conoció el veredicto en el juicio por la muerte de Martín “Tino” John, ocurrida en mayo de 2021 en Lago Puelo. El jurado popular resolvió declarar no culpables a los tres policías imputados —Luis Alberto Moggiano, Omar Eduardo Martínez y Cristian Alejandro Soto— al considerar que “obraron en cumplimiento del deber”.

La jornada estuvo marcada por una extensa deliberación que se prolongó por más de cuatro horas y media. Los doce miembros del jurado analizaron las pruebas presentadas durante el debate y, antes de emitir su decisión, solicitaron volver a ver un video exhibido en el juicio.

Las instrucciones finales del juez concluyeron minutos después de las 16 horas, momento en que el jurado se retiró a deliberar. Finalmente, a las 20:45 comunicaron que habían alcanzado un veredicto. La Oficina Judicial convocó a las partes, y pasadas las 21 horas el presidente del jurado leyó la resolución: los tres acusados fueron declarados no culpables.

Con este fallo, el proceso judicial por la muerte de Martín “Tino” John concluye con la absolución de los efectivos que participaron en el operativo policial realizado hace más de tres años en la localidad chubutense de Lago Puelo.