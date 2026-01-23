Catherine Fulop es víctima de su ex: "Tengo unos videítos"

La aparición de Fernando Carrillo en el ciclo de Moria Casán reavivó antiguas disputas, pero esta vez sumó un hecho que fue calificado como repudiable: el actor amenazó con difundir videos privados de su exesposa, Catherine Fulop, una conducta que la ley reconoce como delito de sextorsión, en medio del enfrentamiento que mantiene con ella por sus diferencias políticas sobre la situación de Venezuela.

El regreso de Carrillo a la pantalla estuvo signado por su defensa pública del gobierno de Nicolás Maduro, pero rápidamente el foco se desplazó hacia sus ataques personales. El actor, conocido por sus papeles en telenovelas y por su pasado con figuras públicas, fue invitado a La mañana con Moria (Eltrece), en donde se refirió a sus antiguas relaciones con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con Fulop.

El conflicto con Catherine se intensificó luego de una discusión televisiva. Cuando se le pidió a la actriz una opinión sobre Carrillo, la actriz optó por evitar la confrontación y expresó: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.

“A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar de ella. Me queda el recuerdo que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida, Abigaíl, y después nunca más hizo una telenovela tan exitosa”, lanzó primero el actor que fue parte de la segunda temporada de El hotel de los famosos en 2022.

Sin embargo, Carrillo respondió con una amenaza directa en cámara: “Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque los videos que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”. El actor insistió en que “jamás los he publicado”, pero advirtió que si Fulop volvía a mencionarlo, los haría públicos.

Este acto fue ampliamente condenado en redes sociales y por especialistas en derechos digitales, quienes recordaron que la difusión o amenaza de difusión de material íntimo sin consentimiento constituye sextorsión.

La sextorsión es un delito que implica la extorsión a una persona mediante la amenaza de divulgar imágenes, videos o información de contenido sexual obtenida en un contexto privado. Este tipo de chantaje puede perpetrarse tanto en parejas actuales como en relaciones pasadas y acarrea consecuencias legales graves. La ley sanciona estos actos porque vulneran la intimidad, la integridad y la dignidad de las víctimas. Incluso la sola amenaza, aunque no se concrete la publicación del material, ya configura el delito.

Carrillo, en sus declaraciones, sostuvo que no tiene nada que hablar con Fulop y la calificó de “vendepatria”. Además, la acusó de celebrar los hechos recientes en Venezuela y la responsabilizó de desconocer la realidad del país. En otra parte, el actor recalcó: “Ella no existe en mi vida. Yo le dije bruta porque es muy linda pero no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta”.

El actor también extendió sus ataques a El Puma Rodríguez, a quien acusó de “traidor a la patria” y relató supuestos favores y pedidos personales relacionados con funcionarios venezolanos.