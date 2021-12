"Cazador" Ocampo sentenció en tres asaltos a Junior Amitrano en La Plata

Fue en la pelea de fondo que se desarrolló en el Centro de Fomento Villa Elvira, en el marco de una nueva producción internacional de OR Promotions.

El último sábado en el Centro de Fomento Villa Elvira, La Plata, Buenos Aires, el bonaerense Franco "Cazador" Ocampo (15-2-0, 7 KO), obtuvo el mejor triunfo de su carrera luego de noquear en tan solo tres, pero intentos asaltos, al puntano Leonardo "Junior" Amitrano (17-7-0, 7 KO), quedándose así con el título latino plata CMB de la división welter. El choque se disfrutó en la pantalla de TyC Sports, en el marco de una nueva producción internacional de OR Promotions.

El ganador (66,450), planteó un esquema inteligente donde no dejó tomar la iniciativa a su experimentado rival (66,400), saliendo a quemar naves desde el primer tañido de campana y haciendo valer una sólida derecha cruzada que fue la clave de la victoria. No obstante, el crédito de Villa Mercedes no se amilanó ante el poder del de Isidro Casanova y en ciertos paisajes replicó el ataque golpeando en retroceso, aunque poco pudo hacer para contener el embate ajeno.

La definición llegó en el tercero, tras una fulminante diestra del Cazador que aterrizó sobre la quijada de un Amitrano que perdió la vertical e inmediatamente sufrió otros cuatro golpes que lo derribaron por toda la cuenta.

De esta manera, Ocampo cerró el año de la mejor forma luego de iniciarlo con una derrota en enero por decisión técnica ante Brian Cháves, pero que posteriormente fue mitigada en junio con un nocáut técnico en dos giros que le propinó a Martín Ruiz. Fue el segundo título en la carrera del matancero que también representa a las ciudades correntinas de Goya y Colonia Carolina, dado que supo tener entre manos el Fedebol AMB de los 66,678 kilogramos.

Cabe remarcar que el lance titular Ocampo-Amitrano se dio por la lesión de actual campeón Marcelo "Rateka" Sánchez, quien se mantiene en receso hasta tomar plena recuperación.

En el pleito de semifondo, el ex titular argentino mosca y Fedebol supermosca, el formoseño establecido de Florencio Varela, Junior "El Demonio" Zárate (50,000 / 15-2-0, 6 KO), noqueó técnicamente en cuatro giros al correntino radicado en Garín, Jonatan "Finito" Molina (48,900 / 3-1-1-2 SD, 1 KO), quien asimiló una cuenta de pie en el segundo.

En el principal complemento, el talentoso venezolano afincado en CABA, Jonathan "El Fino" Hernández (66,600 / 3-0-0, 2 KO), detuvo en dos rounds al correntino de Goya y también asentado en CABA, Sebastián Rito Cabrera (69,300 / 0-1-0), que cayó por duplicado en dicho asalto.

En tanto, se produjo con éxito el debut del formoseño Maximiliano Chaparro (69,200 / 1-0-0), hijo de la “Tigresa” Acuña y Ramón Chaparro, quien superó en fallo unánime en cuatro giros al santafesino Nicolás Albarenga (70,800 / 1-8-0).

Las tarjetas fueron: Javier Geido 39-38½, Jorge Luciano Gorini 39-37 y Nestor Savino 39-37.

Abriendo la jornada, la bonaerense oriunda de Moreno, Sol Cudos (48,500 / 1-0-0, 1 KO), sorprendió a propios y extraños con su potencia para noquear técnicamente en dos a la santafesina Karen Domínguez (47,900 / 0-1-1), quien besó el tapiz en el primer capítulo.