Celeste Martino proyecta una gira por la Patagonia

Celeste Martino es una cantante, compositora y actriz nacida hace 32 años en Buenos Aires.

Incursiona en la música desde su niñez por influencia de su madre y en 2022 participó de los reality shows "La voz Argentina" y "Canta conmigo ahora" que representaron para ella una gran y emotiva experiencia.

"Mis influencias musicales siempre fueron variadas. Mi papá era fan de Atahualpa, los Chalchaleros y mi mamá tenía influencias más melódicas y pop. Era fan de Bárbara Streidsand, Mariah Carey, Laura Pausini. Mis padres también escuchaban Los Plateros, aunque no los entendía, amaba sus arreglos vocales y su sonoridad tan hermosa. Yo escuchaba todos esos discos y me encantaban. Ya de adolecente, escuché más rock nacional, a Fito Páez y Divididos. Me volví a reencontrar con el folklore, con artistas más contemporáneos como Mercedes Sosa, Edgardo Cardozo, Juan Quinteros y Luna Monti. De igual manera ingresé en el mundo de la música brasileña y española escuchando a Silvia Pérez Cruz", cuenta sobre los géneros y artistas que la inspiran, ya que además de cantar, compone.

"Si bien escribo desde adolescente, el mundo de la composición apareció recién en el 2016. Es un modo de desagote emocional. Muchos de mis escritos tomaron forma de tímidas canciones, como las que están en mi primera producción discográfica", revela.

Su primer disco salió en plena pandemia y hace poco lanzó un single con la canción “Alarma perdida” que cuenta un momento muy particular de su vida, cuando en 2021 falleció su mamá, luego de un largo proceso.

"Tuve un gran bajón y depresión. Ponía siempre la alarma para desertarme, porque no quería levantarme para enfrentar la cotidianeidad. Un día, me desperté con el celular en la mano y decía en la pantalla 'alarma perdida', de tantas veces que había sonado. El tema trata de las veces que uno está tan metido hacia adentro y que es bueno salir de 'enredo mental'", describe.

VOLVER AL SUR

Como cantante y actriz, Celeste también incursiona en comedia musical y entre los planes de su carrera se encuentra el proyecto de una gira por el sur del país.

"Hace un par de años, en unas vacaciones, conocí parte del sur. Pude tocar en algunos bares de Bariloche y Villa la Angostura y me trataron super bien", resalta.

"Me enamoré de los paisajes y su gente. Si bien está dentro de nuestro país, siento al sur 'lejos', por eso me gustaría que mi música llegue hasta aquellos lugares. Ansío poder volver pronto y recorrer otras ciudades", anhela.

DONDE ENCONTRAR A CELESTE

