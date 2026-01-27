César Balcón asumió como presidente de la URA

Luego de 11 años de mandato de Daniel Albarracín, la Unión de Rugby Austral tiene nuevo presidente desde el 22 de enero. La flamante dirigencia ya trabaja en el armado de la nueva temporada.

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió al flamante presidente de la Unión de Rugby Austral (URA), César Balcón, quien estuvo acompañado por Claudio Legorburu (director del Centro Deportivo de la URA) y Daniel Albarracín (presidente saliente y actual vocal).

Balcón asumió recientemente y, junto a la nueva comisión, ya está planificando la temporada: “Antes de asumir nos reunimos con Dani (Albarracín) para ver el funcionamiento de la Unión y ya estamos organizando la temporada 2026”.

Y describió lo que se viene: “A nivel clubes tenemos tres torneos en el año: el Regional, el torneo local y después el Austral. En selecciones tenemos partidos con la M17, que el año pasado ascendió y con ellos tenemos tres viajes, también tenemos otro viaje con el seven a Paraná”.

César Balcón destacó a la dirigencia anterior, valoró el traspaso y resaltó el contexto en el que asumen: “La URA está muy ordenada, en estos años se avanzó un montón y han dejado la vara muy alta”.

En ese sentido, contó que “la idea” de la actual gestión es “ajustar un poco en la parte deportiva, darle un poquito más de nivel a la competencia, y tratar de trabajar más con las selecciones y seguir avanzando en esto que se viene haciendo tan bien”.

Sobre el encuentro con Hernán Martínez, dijo que “como siempre Hernán (Martínez) acompañando al deporte, a la Unión de Rugby y a los clubes, estamos muy contentos y agradecidos por eso”.

CENTRO DEPORTIVO DE LA UNION DE RUGBY AUSTRAL

En diciembre del año pasado, la Unión de Rugby Austral realizó el lanzamiento del Centro Deportivo, cuyo director es Claudio Legorburu y está integrado plenamente en la red de Centros de Rugby de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El proyecto busca potenciar el crecimiento y rendimiento de los jóvenes talentos. La creación del mismo significa la implementación de estándares de formación y entrenamiento de elite.

Al respecto, Balcón indicó que el objetivo es “darle continuidad” y comentó que “es una academia a la que asisten aproximadamente 40 chicos de 16 años, donde se mide a los jugadores y se los trata de llevar al máximo nivel por medio de entrenamientos físicos, y así prepararlos para futuras selecciones mayores”.

La nueva Comisión Directiva

Presidente: César Balcón

Vicepresidente: Carlos Coronado

Secretario: Héctor Catrileff

Tesorero: Juan Giménez

Vocal titular: Horacio Michelli

Vocal titular: Sebastián Cárdenas

Vocal titular: Diego Fueyo

Vocal titular: íGarcía Morón

Vocal titular: Darío Maximiliano Páez

Vocal titular: Daniel Albarracín

Vocal suplente: Marcelo Moya

Vocal suplente: Gonzalo García Morón

Revisor de cuenta: Jorge Arbos

Revisor de cuenta: Juan Yaryura

Revisor de cuenta suplente: Pablo Herrera