César Balcón asumió como presidente de la URA

El titular del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió al flamante presidente de la Unión de Rugby Austral (URA), César Balcón, quien estuvo acompañado por Claudio Legorburu (director del Centro Deportivo de la URA) y Daniel Albarracín (presidente saliente y actual vocal).
Balcón asumió recientemente y, junto a la nueva comisión, ya está planificando la temporada: “Antes de asumir nos reunimos con Dani (Albarracín) para ver el funcionamiento de la Unión y ya estamos organizando la temporada 2026”.
Y describió lo que se viene: “A nivel clubes tenemos tres torneos en el año: el Regional, el torneo local y después el Austral. En selecciones tenemos partidos con la M17, que el año pasado ascendió y con ellos tenemos tres viajes, también tenemos otro viaje con el seven a Paraná”.
César Balcón destacó a la dirigencia anterior, valoró el traspaso y resaltó el contexto en el que asumen: “La URA está muy ordenada, en estos años se avanzó un montón y han dejado la vara muy alta”.
En ese sentido, contó que “la idea” de la actual gestión es “ajustar un poco en la parte deportiva, darle un poquito más de nivel a la competencia, y tratar de trabajar más con las selecciones y seguir avanzando en esto que se viene haciendo tan bien”.
Sobre el encuentro con Hernán Martínez, dijo que “como siempre Hernán (Martínez) acompañando al deporte, a la Unión de Rugby y a los clubes, estamos muy contentos y agradecidos por eso”.
CENTRO DEPORTIVO DE LA UNION DE RUGBY AUSTRAL
En diciembre del año pasado, la Unión de Rugby Austral realizó el lanzamiento del Centro Deportivo, cuyo director es Claudio Legorburu y está integrado plenamente en la red de Centros de Rugby de la Unión Argentina de Rugby (UAR).
El proyecto busca potenciar el crecimiento y rendimiento de los jóvenes talentos. La creación del mismo significa la implementación de estándares de formación y entrenamiento de elite.
Al respecto, Balcón indicó que el objetivo es “darle continuidad” y comentó que “es una academia a la que asisten aproximadamente 40 chicos de 16 años, donde se mide a los jugadores y se los trata de llevar al máximo nivel por medio de entrenamientos físicos, y así prepararlos para futuras selecciones mayores”.
La nueva Comisión Directiva
Presidente: César Balcón
Vicepresidente: Carlos Coronado
Secretario: Héctor Catrileff
Tesorero: Juan Giménez
Vocal titular: Horacio Michelli
Vocal titular: Sebastián Cárdenas
Vocal titular: Diego Fueyo
Vocal titular: íGarcía Morón
Vocal titular: Darío Maximiliano Páez
Vocal titular: Daniel Albarracín
Vocal suplente: Marcelo Moya
Vocal suplente: Gonzalo García Morón
Revisor de cuenta: Jorge Arbos
Revisor de cuenta: Juan Yaryura
Revisor de cuenta suplente: Pablo Herrera