Chile contesta: "el verdadero quilombo lo tenían en sus papeles"

Aunque el partido entre Chile y Argentina por la Fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas está programado para esta noche, todo hace indicar que el compromiso ya se comenzó a jugar fuera del terreno del campo de juego.

El arquero titular de la selección argentina de fútbol, Emiliano Martínez, mostró su descontento por los retrasos que tuvo la comitiva albiceleste al llegar a Calama. La delegación nacional fue demorada por los controles a los que se vieron sometidos, entre ellos los PCR para ingresar al país trasandino y también la requisa policial donde hasta hubo un perro olfateando el equipaje.

“Y bueno, como siempre, ¡Quilombo!”, disparó el portero en una historia de Instagram con un emoji de la bandera chilena y una cara verde de descompuesto. Luego, Dibu agregó otros dos videos donde aparece el perro cerca de los bolsos y maletas del staff argentino y el guardameta del Aston Villa dijo de forma irónica “encontró un Sugus”. La publicación rápidamente se volvió viral.

El accionar de Martínez, como el de otros integrantes del plantel de la Selección, no fue bien visto por las autoridades chilenas. El primero en contestar fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. “Leí por ahí que algunos jugadores hablaban de quilombo. El verdadero quilombo lo tenía la delegación argentina en sus papeles. Me llama la atención que este jugador, o estos jugadores, no hayan sido alertados por parte de quienes coordinan la selección argentina del verdadero quilombo que tenían”, comenzó su relato.

El dirigente político, con el correr de su discurso, dejó en evidencia el malestar que reina con los dirigidos por Lionel Scaloni: “Primero, cuando hablan de quilombo, cuando hablan mal del personal de salud, quiero explicarles, porque a lo mejor ellos no saben, pero Chile ha llegado a los números que tiene, al liderazgo mundial en vacunación, en testeo, por las funciones de esos empleados de salud de los que ellos se burlan”.

“Ellos se burlan de los funcionarios, de la Aduana, de un perro que busca droga. Quiero decirles que más que burlarse debieran estar agradecidos del trabajo y la colaboración porque tenían un verdadero quilombo con sus papeles. Fueron los mismos funcionarios los que ayudaron a ordenar ese quilombo de papeles que tenían. Un poco más de respeto a Chile, un poco más de respeto a la bandera de Chile. Porque vi una historia de un emoticon bastante desagradable al lado de la bandera de Chile. Así que les pido respeto”, recalcó. Y luego, añadió: “Ojalá durante esta jornada pidan disculpas a Chile y a las instituciones, sobre todo a los funcionarios de salud que estuvieron hasta tarde solucionando el quilombo que traían”.

“Venían con mucho desorden. Me llamó la atención que hayan venido con ese nivel de agresividad. Los invitaría a que sean más humildes, a que reconocieran que tenían un verdadero quilombo en sus papeles. Tuvieron meses para hacerlo, y no lo hicieron”, esbozó.

Para concluir, el ministro Delgado afirmó: “El perrito que estuvo buscando droga. Bueno, ellos entenderán que si estamos dando una lucha frontal contra la droga en Chile, ese perrito hace una labor encomiable. Seguramente a ese perrito lo vamos a ir a felicitar”.