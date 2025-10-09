Derrotó 5-2 a Puerto Deseado y este viernes define el título del Torneo Argentino ante Mendoza. Será a partir de las 21.

Comodoro en la final del Argentino C-20 de futsal femenino

Comodoro Rivadavia se clasificó este jueves para jugar la final del Torneo Argentino C-20 femenino de fútbol de salón que se disputa en el Club Atlético Belgrano de Rosario.

El equipo de Nicolás Padilla se impuso 5-2 ante Puerto Deseado y de esa manera llega a la final con cinco victorias en fila, cuatro de ellas correspondientes a la fase de grupos.

Comodoro se impuso con dos goles de Yasmín Stanoss, uno de Ariana Díaz, uno de Tizziana Cancino y otro de su arquera, Lucía Schweighofer, quien volvió a marcar de a arco por tercera vez seguida. Tremendo lo de la arquera de Spartanas. Justina Cionco e Igor marcaron para el conjunto santacruceño.

Su rival en la final será Mendoza, que en la otra semifinal, derrotó, con mucho esfuerzo, 2-0 a Tucumán con goles de Rocío Alderete y Malena Elts.

De esa manera, este viernes a las 19 jugarán por el tercer puesto Puerto Deseado y Tucumán, mientras que a partir de las 21, la gran final entre los invictos Comodoro Rivadavia y Mendoza.

Los partidos se podrán seguir a través del YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

……………

Panorama

JUEVES 9 – Semifinales

- Comodoro Rivadavia 5 (Yasmín Stanoss 2, Lucía Schweighofer, Ariana Díaz y Tizziana Cancino) / Puerto Deseado 2 (Justina Cionco e Igor).

- Mendoza 2 (Rocío Alderete y Malena Elts) / Tucumán 0.

Programa

VIERNES 10

19:00 Puerto Deseado vs Tucumán.

21:00 Comodoro Rivadavia vs Mendoza.

Foto: Carlos Traine / CAFS.