Comodoro en la final del Argentino C-20 de futsal femenino

Comodoro Rivadavia se clasificó este jueves para jugar la final del Torneo Argentino C-20 femenino de fútbol de salón que se disputa en el Club Atlético Belgrano de Rosario.
El equipo de Nicolás Padilla se impuso 5-2 ante Puerto Deseado y de esa manera llega a la final con cinco victorias en fila, cuatro de ellas correspondientes a la fase de grupos.
Comodoro se impuso con dos goles de Yasmín Stanoss, uno de Ariana Díaz, uno de Tizziana Cancino y otro de su arquera, Lucía Schweighofer, quien volvió a marcar de a arco por tercera vez seguida. Tremendo lo de la arquera de Spartanas. Justina Cionco e Igor marcaron para el conjunto santacruceño.
Su rival en la final será Mendoza, que en la otra semifinal, derrotó, con mucho esfuerzo, 2-0 a Tucumán con goles de Rocío Alderete y Malena Elts.
De esa manera, este viernes a las 19 jugarán por el tercer puesto Puerto Deseado y Tucumán, mientras que a partir de las 21, la gran final entre los invictos Comodoro Rivadavia y Mendoza.
Los partidos se podrán seguir a través del YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
……………
Panorama
JUEVES 9 – Semifinales
- Comodoro Rivadavia 5 (Yasmín Stanoss 2, Lucía Schweighofer, Ariana Díaz y Tizziana Cancino) / Puerto Deseado 2 (Justina Cionco e Igor).
- Mendoza 2 (Rocío Alderete y Malena Elts) / Tucumán 0.
Programa
VIERNES 10
19:00 Puerto Deseado vs Tucumán.
21:00 Comodoro Rivadavia vs Mendoza.
Foto: Carlos Traine / CAFS.