El mundo del fútbol despide a Miguel Angel Russo

El histórico DT tiene su último adiós en el hall central de La Bombonera, desde las 10 hasta las 22, y luego continuará el viernes por unas horas.

El mundo del fútbol se sacudió este miércoles por el fallecimiento de Miguel Angel Russo. El entrenador tenía 69 años, y venía batallando contra un cáncer hace años, pero en los últimos meses su situación se agravó.

Boca Juniors, puso instantes después de confirmar la noticia, La Bombonera como sede para que cada uno de los fanáticos de este deporte, y que valoran el legado de “Miguelo”, puedan despedirlo.

Desde temprano, las inmediaciones de la institución se llenó de hinchas que se acercaron a brindar su respeto.

La ceremonia se está llevando a cabo hasta las 22 (hora de Argentina), en el Hall Central del recinto en Brandsen 805, y luego el viernes continuará de 10 a 12 (hora de Argentina). La única medida que tomaron desde la directiva del club es que para preservar la intimidad de la familia nadie pueda tomar fotos y grabar videos.

No solamente fanáticos se acercaron, producto de que también visitaron las inmediaciones del estadio varios referentes del fútbol en Argentina. Entre ellos se destaca Marcelo Barovero, quien lo tuvo de entrenador en Vélez Sarsfield y actualmente es director técnico de la Reserva del “Fortín”.

Durante la jornada se hizo presente el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien asistió con los futbolistas Frank Fabra, Milton Giménez y Miguel Merentiel, entre otros.

Además, asistió el plantel de San Lorenzo, equipo que tuvo al mando antes de sumarse al “Xeneize”. La misma línea siguió parte de la plantilla de Rosario Central, que contó con la presencia de Angel Di María a la cabeza.

También asistieron al velorio, Julio César Falcioni y Ariel Holan, DT de Central que también estuvo con la delegación del elenco rosarino.

Por último entre las diversas presencias, se destacó la figura del presidente de River Plate, Jorge Brito. El mandatario se acercó a La Bombonera para darle el último adiós al entrenador, que falleció a los 69 años.