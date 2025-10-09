Abusó de su nieta durante 3 años: lo condenaron a 10

El hecho ocurrió en Trelew y se optó por un juicio abreviado en el cual el depravado admitió la aberración.

La jueza Carolina Marín emitió la resolución mediante la cual homologó un juicio abreviado en Trelew, por lo que con la imposición de la pena acordada se resolvió dictar sentencia en un caso de abuso sexual donde resultó afectada una niña menor de edad por parte de quien es su abuelo materno.

Durante la audiencia correspondiente, la exposición estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por Silvia Pereira y Patricio Perayre, quien llevó adelante la investigación durante el proceso.

Se pudo acreditar -y fue reconocido por el imputado H.D.H.- que en fecha posterior al 18 de agosto de 2020, cuando la víctima contaba con once años, y hasta fecha anterior al 18 de agosto de 2024, cuando ya tenía catorce, el mencionado abuelo materno de la niña abusó sexualmente en su domicilio y en momentos en que se encontraba en soledad con la menor.

Además, cuando realizaba los actos el hombre le pedía a su víctima que no contara nada de lo sucedido porque si no lo meterían preso; y en igual sentido le refería que si alguien se enteraba lo que hacía, le haría lo mismo a su hermano. También el imputado utilizaba su teléfono celular para exhibirle videos pornográficos, previo a llevar a cabo alguno de los actos en contra de la integridad sexual de la víctima.

Los hechos se repitieron a lo largo de tres años cuando la menor se hacía presente en el domicilio del abuelo, apelando esto a la modalidad de delito continuado.

El hecho fue calificado como constitutivo de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo, abuso sexual en perjuicio de menor de trece años de edad agravado por el vínculo y corrupción de menores agravado, en concurso real todo en la modalidad de delito continuado en calidad de autor, previsto en los artículos 110, primero, tercer y cuarto párrafo inciso B y quinto por remisión al cuarto inciso B, 125, 45, 55 del código penal, todo ello enmarcado en la ley 26485 y bloque constitucional en la materia, por lo que se le impuso una pena de diez años de prisión de efectivo cumplimiento con más la prohibición absoluta de contacto por cualquier medio, inclusive por interpósita persona respecto de la menor y su grupo familiar por el tiempo de su condena, más accesorias legales y costas.