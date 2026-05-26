Ruta 40: Chubut instalará una balanza para controlar el tránsito pesado

Avanzan las tareas de reconstrucción integral en uno de los sectores más deteriorados de la Ruta Nacional 40, que durante más de una década representó un riesgo permanente para los automovilistas.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrió el avance de la obra de reconstrucción de la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre Facundo y Los Tamariscos, uno de los sectores más deteriorados del corredor vial, cuya recuperación integral se ejecuta actualmente con una inversión provincial superior a los $18 mil millones.

Durante la actividad, el titular del Ejecutivo destacó que, una vez concluidas las tareas sobre la calzada, la Provincia avanzará con la instalación del Centro Integral de Control de Cargas y Acceso al Parque Industrial de Esquel, una obra destinada a ordenar y fiscalizar la circulación del transporte pesado vinculado a la actividad productiva e industrial de la región.

La iniciativa se enmarca en la Ley XIX N° 99, sancionada en junio de 2025, mediante la cual Chubut adhirió a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus modificatorias, incorporando herramientas de fiscalización y sanción para el control del exceso de cargas en el autotransporte.

Acompañaron al mandatario los intendentes de Gobernador Costa, Miguel Gómez; Alto Río Senguer, Miguel Mongilardi; Lago Blanco, Micaela Bilbao; Facundo, Vilma Pinilla; Río Mayo, Gustavo Loyaute; el subsecretario de Asuntos Municipales, Víctor Candia; y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), Federico Drescher.

Torres recordó que el tramo Facundo-Los Tamariscos de la Ruta Nacional N° 40 “fue durante años uno de los más deteriorados de la Argentina”, y remarcó que “muchos decían que esta obra era imposible y que iba a ser solamente un ‘bacheo’, pero hoy estamos demostrando que, con recursos provinciales, se puede llevar adelante una reconstrucción integral de más de 40 kilómetros de cinta asfáltica”.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que “para que nunca más vuelva a pasar lo que ocurrió durante muchísimo tiempo, vamos a avanzar con controles de carga sobre esta ruta, pesando a cada camión argentino y extranjero que circule por este corredor, para proteger la infraestructura vial y garantizar mayor seguridad para todos los chubutenses y argentinos”.

Asimismo, Torres destacó que la obra se ejecuta “a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas firmado entre Chubut y el Estado nacional, que nos permitió destinar recursos a una obra histórica y estratégica para toda la región”.