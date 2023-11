Chocaron los conductores de un Sandero y un Peugeot 206

Dos vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Estados Unidos e Hipólito Yrigoyen. No se reportaron heridos.

A las 14:20 de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Estados Unidos e Hipólito Yrigoyen. Los vehículos involucrados fueron un Peugeot 206, conducido por el ciudadano NARE, y un Renault Sandero, guiado por la ciudadana GA.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el incidente. Ambos conductores rechazaron la necesidad de asistencia médica, por lo que no fue necesario solicitar una ambulancia. Además, no se realizaron actas de infracción ni secuestros de los vehículos involucrados.