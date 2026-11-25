El Gobierno provincial oficializó el calendario mediante el Decreto N.º 1814. Una de las fechas de noviembre se adelantará para generar tres días consecutivos de descanso, mientras que el feriado de abril permanecerá sin cambios.

Los chubutenses ya pueden marcar dos fechas en el calendario de 2027. El Gobierno provincial oficializó el esquema de feriados propios de la provincia y confirmó que habrá dos fines de semana largos vinculados con conmemoraciones históricas, uno en abril y otro en noviembre.

La medida fue establecida mediante el Decreto N.º 1814, firmado el 16 de noviembre de 2026 y publicado en el Boletín Oficial. La disposición contempla el traslado de uno de los feriados provinciales, con el objetivo de favorecer la organización de jornadas de descanso consecutivas.

El 30 de abril será feriado y habrá tres días de descanso

El primero de los fines de semana largos será del viernes 30 de abril al domingo 2 de mayo de 2027.

La fecha recuerda el Plebiscito de 1902, realizado en el Valle 16 de Octubre, cuando pobladores de la región expresaron su voluntad de pertenecer a la Argentina en el marco de la definición de los límites con Chile.

Como el 30 de abril caerá viernes, el Gobierno resolvió mantener el feriado en su fecha original, sin necesidad de trasladarlo.

De esta manera, se conformará un fin de semana de tres días para los sectores alcanzados por el descanso provincial.

El feriado de noviembre cambia de fecha

La principal modificación del calendario corresponde a la conmemoración de la Jura de fidelidad a la Bandera Argentina por parte de los pueblos tehuelches y mapuches.

Aunque la fecha histórica es el miércoles 3 de noviembre, el Gobierno dispuso adelantar el feriado al lunes 1.º de noviembre de 2027.

Con esta decisión, se conformará otro fin de semana largo, que se extenderá desde el sábado 30 de octubre hasta el lunes 1.º de noviembre.

El decreto aclara expresamente que el miércoles 3 será una jornada hábil a todos los efectos legales y administrativos, incluido el cómputo de los plazos en la administración pública provincial.

Cómo quedan los feriados provinciales confirmados

Conmemoración

Fecha del feriado en 2027

Fin de semana largo

Plebiscito de 1902

Viernes 30 de abril

Del 30 de abril al 2 de mayo

Jura de fidelidad a la Bandera

Lunes 1.º de noviembre

Del 30 de octubre al 1.º de noviembre

Qué pasará con los actos y las actividades escolares

Aunque el feriado de noviembre se adelante, las conmemoraciones oficiales deberán realizarse en las fechas históricas correspondientes.

La normativa establece que los actos protocolares e institucionales mantendrán sus días originales. Además, el Ministerio de Educación deberá organizar actividades alusivas en los establecimientos escolares de toda la provincia.

El objetivo es conservar el sentido histórico de ambas efemérides, independientemente de la fecha elegida para el descanso.

¿Todos los trabajadores tendrán feriado?

Es importante aclarar que se trata de feriados provinciales, por lo que su alcance no debe confundirse automáticamente con el de los feriados nacionales.

La aplicación del descanso dependerá del régimen legal correspondiente a cada actividad y sector laboral.

La nueva disposición se enmarca en el régimen de feriados provinciales aprobado por la Legislatura de Chubut durante octubre, que permite mantener o trasladar determinadas fechas conmemorativas.

Con el calendario oficializado, Chubut tendrá al menos dos fines de semana largos vinculados con estas fechas provinciales, que se sumarán a los descansos establecidos en el calendario nacional de 2027.