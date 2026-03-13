Chubut Deportes realizó evaluativos de fútbol en Sarmiento y Río Mayo

Las nuevas jornadas de visoria en la zona sur de la provincia, se realizaron con el objetivo de avanzar en la conformación de los seleccionados para los Juegos Epade y Araucanía.

Con el objetivo de avanzar en la conformación de los seleccionados provinciales que representarán a Chubut en los Juegos EPADE y en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2026, el Gobierno del Chubut, a través de Chubut Deportes, llevó adelante nuevas jornadas de visoria de futbolistas en la zona sur de la provincia.

Durante esta semana, en el predio del Club Deportivo Sarmiento, jugadores de las categorías Sub 15 y Sub 17 participaron de las evaluaciones técnicas y tácticas encabezadas por los entrenadores Mauro Villegas, Juan Pablo Petronio y el profesor Gustavo De Pardo, quienes estuvieron acompañados por el entrenador local Franco Herro.

La gira continuó en las instalaciones del Club Río Mayo, donde también se convocó a futbolistas de Alto Río Senguer, Aldea Beleiro y Lago Blanco, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar sus condiciones ante el entrenador local Ayton Ivanoff y el cuerpo técnico provincial.

El gerente cordillerano de Chubut Deportes, Lucas De Godos, quien formó parte de la recorrida, destacó el acompañamiento de los municipios de Sarmiento y Río Mayo, a través de sus respectivas áreas de Deportes.

Asimismo, valoró el compromiso y la predisposición de las dirigencias de los clubes que abrieron sus puertas para el desarrollo de estas jornadas.

“Este trabajo articulado entre Provincia, municipios y clubes es estratégico, porque permite ampliar las oportunidades para jóvenes futbolistas de distintos puntos del territorio que sueñan con representar a Chubut en competencias de alto nivel”, señaló.

De esta manera, Chubut Deportes continúa fortaleciendo el proceso de detección y desarrollo de talentos, promoviendo la participación federal y el crecimiento del fútbol en toda la provincia.