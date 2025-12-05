Chubut finalizó la concentración y viaja a La Pampa por la gloria

Este jueves y viernes los seleccionados de las siete disciplinas dispuestas, ultimaron detalles en diferentes escenarios del Valle y ya están listos para la contienda internacional que inicia el domingo.

Los diferentes seleccionados chubutenses que participarán de la XXXII edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, finalizaron este viernes con la concentración final, de cara a la participación en el evento binacional, que iniciará este domingo y se extenderá hasta el jueves 11, en la provincia de La Pampa.

Con la organización y disposición de Chubut Deportes, cada plantel tuvo la posibilidad de tener sus últimos entrenamientos, en la puesta a punto final, de cara a la competencia internacional.

Los seleccionados de básquet trabajaron en la ciudad de Puerto Madryn, mientras que el voley femenino, la natación, el judo y el fútbol en ambas ramas, lo hicieron en Rawson. Además, en Trelew entrenaron los planteles de voley masculino, atletismo y ciclismo.

Los Juegos de la Araucanía son una competencia para deportistas federados de categoría juveniles (de 15 a 19 años) que inició en 1992 y todos los años (con excepción de 2020 y 2021, como consecuencia de la pandemia por COVID-19), se replica en las regiones del sur chileno y la Patagonia Argentina. El evento representa una tradición que cada año refuerza los lazos entre Argentina y Chile, destacando la importancia del deporte como herramienta de integración y desarrollo.

Del encuentro binacional participarán 2.600 deportistas de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego por Argentina y las regiones de Araucanía, Bio Bio, Los Ríos, Los Lagos, Puerto Aysén, Ñuble y Magallanes.

La delegación chubutense, compuesta por 225 personas, entre deportistas, cuerpos técnicos, jueces y equipo interdisciplinario de Chubut Deportes, viajará este viernes a la noche, para arribar el sábado a territorio pampeano y realizar los trámites de acreditación y alojamiento.

LA COMPETENCIA

La organización confirmó que el acto inaugural será el domingo a las 20, en el Auditorio del Centro Cívico de Santa Rosa, sede de varias disciplinas que tendrán su réplica en General Pico, General Acha y Eduardo Castex.

La localidad de Miguel Riglos, anfitrión de la natación, realizará su ceremonia el lunes a las 8. La clausura será el jueves 11 a las 20, en el Club Estudiantes de Santa Rosa.

El programa contempla siete deportes en ambas ramas y además de las ciudades mencionadas habrá también competencias en Toay, Ataliva Roca y Quehue.

Santa Rosa será sede del atletismo, judo, fútbol y básquet masculino, mientras que en Toay habrá ciclismo. En General Acha se concentrará la actividad del básquet femenino; en General Pico el fútbol femenino en tanto que en General Acha, Ataliva Roca y Quehue, habrá vóleibol femenino. La rama masculina de este deporte concentrará la actividad en Eduardo Castex y natación en Miguel Riglos.

La Televisión Pública de La Pampa (TVPP), transmitirá todas las actividades en vivo, a través de YouTube, Instagram, Facebook y TV abierta.

Chubut, que logró el título en cuatro oportunidades, con 8 subcampeonatos (el último en 2024) y 6 terceros puestos, en las 31 ediciones disputadas, intentará nuevamente ser protagonista y volver a subir al podio.

“VIAJAMOS CON TODA LA CONFIANZA”

El seleccionado de judo finalizó con sus entrenamientos este viernes en el Auditorio de Chubut Deportes y el área de Prensa del ente, dialogó con dos destacadas deportistas del equipo femenino: Samantha Acosta (-48k ) y Adriana Farías (-52k), que tuvieron su paso por la Selección Argentina durante 2025 .

Acosta señaló que “es una experiencia tremenda, es una oportunidad que no siempre se da esto de estar en la selección argentina, hasta ahora somos los que más destacamos de la zona sur, pero no tanto a nivel nacional, donde se hace más parejo y competitivo. Fui a un nacional siendo más chica, pero por el tema de pandemia no pudimos viajar y tampoco se dio la ayuda económica y a Chubut empecé a representarlo el año pasado. Mis papás son profes, asique empecé, porque sentí la obligación de hacer el judo por ellos. Viajamos a La Pampa con toda la confianza de hacer un gran juego”.

Por su parte, Adriana Farías manifestó que “el paso por la selección Argentina estuvo muy bueno, aprendimos bastante, nos dieron muchos consejos para Araucanía y conocimos gente muy macanuda. Con los profes nos llevamos muy bien, cada uno con su técnico se entiende y eso favorece mucho. Yo empecé en Epade de 2023, y ya seguí hasta la actualidad. Comencé en la disciplina por mis hermanas, ellas me mostraron lo lindo de las competencias, y todo lo que encierra el judo. Estamos bien, confiadas y vamos por el 1”.